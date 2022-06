Dreiste Zalando-Lüge: Betrüger rauben Sparkassen-Kundin ihr gesamtes Bargeld

Von: Lisa Mayerhofer

Der rote Schriftzug "Sparkasse" über dem Eingang zur Filiale der Mittelbrandenburgischen Sparkassen. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Eine Sparkassen-Kundin in Duisburg wurde um ihr gesamtes Bargeld gebracht. Die Frau ließ einen angeblichen Sparkassen-Mitarbeiter in ihre Wohnung.

Duisburg – Die Sparkassen gehören in Deutschland zu den Banken mit dem größten Kundenstamm. Das macht das Kreditinstitut für Betrüger so attraktiv: Die Diebe schaffen es leider immer wieder, das Vertrauen, das die Kunden ihrer Hausbank entgegenbringen, auszunutzen und vor allem ältere Menschen um ihr Geld zu bringen.

Duisburg: Vermeintliche Sparkassen-Mitarbeiter berauben Seniorin

Am Pfingstwochenende konnten Betrüger einer Sparkassen-Kundin das gesamte Bargeld rauben, wie die Polizei Duisburg berichtet. Die 78-jährige Duisburgerin erhielt demnach einen Anruf von Dieben, die sich am Telefon als Mitarbeiter der Sicherheitsabteilung der Sparkasse ausgaben.

Sie erzählten der Seniorin, dass der Online-Händler Zalando angeblich über 4000 Euro von ihrem Konto abgebucht habe. Deshalb käme sofort ein Mitarbeiter bei ihr vorbei. Tatsächlich erschien daraufhin ein Mann, der sich als Sparkassen-Mitarbeiter ausgab, vor ihrer Wohnung. Die Duisburgerin ließ ihn herein.

Der Mann nahm dann die Geldscheine, die die Seniorin in ihrer Wohnung aufbewahrte, genau unter die Lupe. Er gab dabei an, dass er angeblich Fälschungen enttarnen wollte – in Wahrheit steckte der Dieb aber das Bargeld ein. Dies fiel der Seniorin allerdings erst auf, nachdem der Mann gegangen war, berichtet die Polizei.

Sparkasse warnt Kunden vor betrügerischen Anrufen

Die Sparkasse Duisburg warnt vor vermehrten Anrufen mit betrügerischen Absichten, die oftmals mit einer manipulierten Rufnummernanzeige durchgeführt werden. Echte Sparkassen-Mitarbeiter fordern ihre Kunden grundsätzlich niemals dazu auf, ihnen Online-Banking-Zugangsdaten oder TANs mitzuteilen.

Darüber hinaus würden Kunden vermehrt telefonisch aufgefordert, Bargeld an vermeintliche Sparkassen-Mitarbeiter auszuhändigen. Die Sparkasse empfiehlt, aufzulegen und den Vorfall bei der Polizei sowie der Bank zu melden.