Sparkassen-Filialen im Überlebenskampf: Neue Strategie soll Kunden anlocken

Von: Lisa Mayerhofer

Bundesweit schließen die Banken reihenweise ihre Filialen. Die Sparkassen machen nun vermehrt mit den Kommunen gemeinsame Sache, um ihre Filialen zu erhalten.

Köln – Wer in der Sparkasse Köln-Bonn in Rodenkirchen Geld abheben oder eine Überweisung tätigen möchte, kann dort nun auch gleich noch einen Personalausweis beantragen oder andere melderechtliche Angelegenheiten erledigen: In einem Pilotprojekt bietet die Stadt Köln ihren Bürgerservice einmal wöchentlich zusätzlich in der Sparkassen-Filiale an. Die Sparkassen wollen damit das Filialsterben bekämpfen.

Digitalisierung: Immer mehr Filialen müssen geschlossen werden

Denn: Bundesweit schließen die Banken reihenweise Filialen. Joachim Wuermeling, Mitglied im Vorstand der Bundesbank, führt das laut focus.de auf die zunehmende Digitalisierung zurück: „Letztlich erleben wir bei den Banken dasselbe wie im Einzelhandel, bei den Buchhändlern oder im Musikgeschäft.“ Immer mehr Menschen erledigen ihre Bankgeschäfte online, den Gang in die Filiale braucht es nicht mehr.

Das Problem: Die Sparkassen haben sich genauso wie die Volksbanken dem Regionalitätsprinzip verschieben – was bedeutet, dass sie vor Ort bleiben müssen. Währenddessen haben andere Banken wie die Deutsche Bank oder die Commerzbank ihr Filialnetz bereits deutlich ausgedünnt.

Sparkassen bieten ihre Filialen Kommunen und Städten an

Doch wie kann die Sparkasse es schaffen, dass die Filialen trotzdem rentabel bleiben? Eine Lösung ist der Zusammenschluss mit den jeweiligen Kommunen – wie in Köln. Die Stadtdirektorin Andrea Blome kündigte dazu in einer Mitteilung an, dass das Pilotprojekt bei Erfolg weiter ausgedehnt werde. Das Ziel sei, den Kölner Bürgern damit „kürzere Wege und einen besseren Service zu bieten“.

Angela Langen, Bereichsleiterin der Sparkasse Köln-Bonn, wies darauf hin, dass Kunden der Sparkasse auf diese Weise zwei Erledigungen zeitsparend miteinander verbinden könnten. Und sie gibt zu, dass die Sparkasse „in den Zeiten des Ressourcenschonens selbst daran interessiert“ sei, nicht belegte Büroflächen für eine Nutzung durch die Stadt zur Verfügung zu stellen.

So ganz neu ist das Projekt nicht: Die Sparkasse Nürnberg startete schon im Sommer 2021 ein ähnliches Pilotprojekt mit der Stadt Nürnberg. Und auch bei der Hamburger Stadtsparkasse können in mehreren Filialen Bürgerdienstleistungen in Anspruch genommen werden, wie etwa die Beantragung oder Verlängerung von Pässen oder Ausweisen. Ob das neue Konzept das Filialsterben eindämmen kann, bleibt abzuwarten.