Spotify überschreitet Marke von 500 Millionen Nutzern

Spotify-Logo © Thomas Trutschel/IMAGO

Der Streamingdienst Spotify hat jetzt mehr als 500 Millionen aktive Nutzer.

Stockholm in Schweden - Stand Ende März, also zum Ende des ersten Quartals, nutzten 515 Millionen Menschen den Musikanbieter. Dies sei ein Plus von 22 Prozent im Jahresvergleich, teilte Spotify am Dienstag in Stockholm mit.

Die Zahl zahlender aktiver Mitglieder stieg demnach auf 210 Millionen, das entsprach einem Plus von 15 Prozent. Analysten hatten in beiden Fällen mit geringeren Zahlen gerechnet.



Spotify - die weltweite Nummer eins unter den Musik-Streamingdiensten - sprach vom „stärksten“ ersten Quartal seit seinem Börsengang 2018. Der Umsatz kletterte angetrieben durch die wachsende Nutzerzahl um 14 Prozent auf drei Milliarden Euro.

Gleichwohl verbuchte das schwedische Unternehmen in den ersten drei Monaten des Jahres einen Verlust von 156 Millionen Euro, nach sechs Millionen Euro im ersten Quartal des Vorjahres. Das wachsende Unternehmen begründete den hohen Verlust vor allem mit Umstrukturierungskosten. hcy/jes