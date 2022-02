Spritpreis: Wo Autofahrer pro Tankfüllung bis zu 33 Euro sparen können

Von: Patricia Huber

In Deutschlands Nachbarländern, wie hier in Luxemburg, boomt bereits seit Monaten der Tank-Tourismus. © Harald Tittel/dpa

Bei den explodierenden Tankpreisen in Deutschland lohnt sich auf jeden Fall ein Blick zu den Nachbarländern. Wo Sie derzeit besonders viel sparen können. Ein Überblick.

München - Langsam, aber sicher wird das Auto in Deutschland zum absoluten Luxusprodukt. Die Benzinpreise steigen seit Monaten fast ungebremst. Am Dienstag (2. Februar) erreichte der Spritpreis laut ADAC ein neues Allzeithoch bei den Spritpreisen. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt lag der Liter E10 am Dienstag (1. Februar) bei 1,712 Euro. Damit übertrifft der Preis nun den bisherigen Rekord von 1,709 Euro vom 13. September 2012. Auch der Dieselpreis hat einen neuen Höchststand erreicht. 1,640 Euro müssen Autofahrer derzeit im Durchschnitt für den Liter zahlen.

Spritpreise: So viel kosten Super und Diesel in Deutschlands Nachbarländern

Bei diesen Preisen lohnt es sich für Grenznah-Lebende auf jeden Fall, die Preise über die Landesgrenzen hinaus zu checken. Denn da lässt sich häufig ordentlich sparen. Der Automobilclub von Deutschland (AvD) hat die Preise der EU-Länder verglichen und das Ergebnis zeigt, dass sich ein kleiner Tank-Ausflug häufig lohnt.

Land Super Diesel Deutschland 1,74 Euro 1,62 Euro Niederlande 2,00 Euro 1,70 Euro Dänemark 1,84 Euro 1,61 Euro Frankreich 1,72 Euro 1,65 Euro Belgien 1,65 Euro 1,69 Euro Schweiz 1,58 Euro 1,63 Euro Luxemburg 1,50 Euro 1,44 Euro Tschechische Republik 1,48 Euro 1,44 Euro Österreich 1,43 Euro 1,42 Euro Polen 1,27 Euro 1,29 Euro

Stand: 4. KW 2022/Durchschnittspreis pro Liter

Tank-Tourismus: Sparfüchse sollten nach Polen fahren

Besonders wer Super tankt, sollte also unbedingt prüfen, welches Nachbarland sich für einen Ausflug rentieren würde. Nur in den Niederlanden und in Dänemark ist es deutlich teurer, Super zu tanken. Der Schnäppchen-Spitzenreiter ist derzeit Polen. Hier kostet der Liter Super 1,27 Euro und der Diesel 1,29 Euro. Und seit diesem Monat ist es sogar noch günstiger, denn ab dem 1. Februar senkt Polen die Spritsteuer, um seine Bürger aufgrund der steigenden Inflation zu entlasten.

Aber was bedeutet das konkret für den Geldbeutel? Wer etwa 50 Liter Super tankt und zudem noch die erlaubten 20 Liter in einem Kanister mit über die Grenze nimmt, zahlt in Polen für diese 70 Liter etwa 89 Euro. In Deutschland wären es nach dem Durchschnittspreis rund 122 Euro. Somit ergibt das eine Ersparnis von 33 Euro. Das kann sich je nach Wohnort auf jeden Fall lohnen. (ph)