Spritpreis-Schock an Ostern? Wann das Tanken voraussichtlich teurer wird

Von: Patricia Huber

Teilen

Am Osterwochenende könnte das Tanken wieder teurer werden. © Wolfgang Maria Weber/Imago Images

Über die Osterfeiertage machen viele Verbraucher auch gerne mal einen Ausflug mit dem Auto. Doch genau dann werden die Spritpreise voraussichtlich steigen.

München - Langsam, aber sicher haben sich die Spritpreise auf einem gleichbleibenden Niveau eingependelt. Laut Angaben von clever-tanken.de liegt der bundesweite Durchschnittspreis beim Diesel bei 2 Euro und beim Superbenzin bei 1,99 Euro. In den letzten Wochen hatte der Preis in Folge des Ukraine-Krieges* die Zwei-Euro-Marke immer wieder deutlich überschritten. Mittlerweile atmen Autofahrer zumindest wieder ein bisschen auf – doch mit der Entspannung könnte schon bald wieder Schluss sein.

Spritpreise: An Ostern steigen die Preise

Recherchen von Chip.de zufolge stiegen zwischen 2010 und 2021 die Spritpreise an Ostern fast immer. Grund: Die Nachfrage war zu dieser Zeit, vermutlich aufgrund der vielen Urlauber und Feiertage, deutlich höher. In der Karwoche stiegen die Preise für Diesel und E10 in den Jahren 2017 bis 2019 und im Jahr 2021 immer um mindestens einen, bis maximal zwei Cent. Die einzige Ausnahme machte das erste Corona*-Jahr 2020. Damals waren die Spritpreise jedoch ohnehin außergewöhnlich niedrig.

Aber wann sollte man denn nun tanken? Autofahrer sollten die Preise in der Karwoche, also in der Woche vor dem Osterwochenende, gut im Auge behalten. Wenn der Preis zwischen Montag und Mittwoch sinkt, lohnt es sich auf jeden Fall zu tanken. Ab Gründonnerstag könnte es dann wieder teurer werden. Ab Ostersonntag fallen die Spritpreise dann meist wieder.

Spritpreise: Abends unter der Woche tankt man am günstigsten

Außerdem: Über den Tag verteilt können die Preise an der Zapfsäule auch stark schwanken. Es lohnt sich also, mehrmals am Tag zu checken, wie der Stand der Dinge ist. Hier können Apps helfen, die zeigen wo in der Umgebung der Kraftstoff derzeit am günstigsten ist. Sparfüchse sollten auf jeden Fall abends tanken. Zwischen 18 und 19 Uhr und zwischen 20 und 22 Uhr kann man die größten Tank-Schnäppchen schlagen. Außerdem kann man unter der Woche meist mehr sparen als am Wochenende.

Wer zufällig nahe Polen oder Österreich lebt, sollte auch hier unbedingt die Preise checken. Häufig lohnt sich ein Tank-Ausflug ins Nachbarland. (ph) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.