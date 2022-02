Spritpreise nach Ukraine-Eskalation auf Rekordjagd? Experte schildert Szenario

Von: Patrick Freiwah

Die Entwicklung in der Ukraine hat sich am Donnerstag dramatisch zugespitzt. Die Auswirkungen der Krise dürften Autofahrer bald an der Zapfsäule zu spüren bekommen.

München - Glücklicherweise sind kurzfristige Auswirkungen der jüngsten Eskalation in der Ukraine an den deutschen Tankstellen (noch?) nicht zu erkennen. So hat sich der Sprung beim Ölpreis zunächst nicht beim Spritpreis bemerkbar gemacht, ergibt eine erste Auswertung. Am Donnerstagmittag lagen die Preise für Benzin und Diesel mit den Werten vom Tag zuvor in etwa gleichauf, erklärte der ADAC auf Nachfrage der dpa.

Spritpreise in Deutschland auf höchstem Niveau - Ende der Spirale wohl nicht erreicht

Jedoch hatte sich erst am Mittwoch (25. Februar) im bundesweiten Tagesdurchschnitt bereits ein Allzeithoch in Höhe von 1,750 Euro je Liter Super E10 und 1,663 Euro für den Liter Diesel ergeben. Jürgen Albrecht, Kraftstoffmarktexperte des bekanntesten deutschen Verkehrsclubs, erwartet jedoch weiter steigende Spritpreise. „Es ist zu befürchten, dass die Höchstpreise nicht die letzten bleiben werden“, sagte Albrecht. Bereits vor gut einer Woche hatte der ADAC-Experte gegenüber Merkur.de von neuen Rekordständen gewarnt.*

Benzinpreis: Liter Benzin bald durchschnittlich für 2 Euro? Das sagt der Experte

Tendenziell geht der ADAC von weiter steigenden Ölpreisen aus - dann würden auch die Spritpreise anziehen. Ein Benzinpreis von zwei Euro im bundesweiten Tagesdurchschnitt sei aber „in absehbarer Zeit nicht zu erwarten“, lautet die beruhigende These. „Dafür müsste der Ölpreis in ganz andere Größenordnungen vordringen, als er das zuletzt getan hat.“ Jedoch: Vereinzelt wurde dieser Betrag an deutschen Tankstellen zuletzt bereits aufgerufen* - erst recht an Zapfsäulen nahe der Autobahnen.

Der volatile Ölpreis überschritt am Donnerstag erstmals seit Jahren wieder die Marke von 100 Dollar. Allerdings macht der Rohöl-Preis lediglich einen Teil der Kosten an der Tankstelle aus. Dazu kommen gerade in Deutschland mit der hohen Besteuerung sowie den Vertriebskosten entscheidende Punkte hinzu, die nicht vom Ölpreis abhängig sind. (PF mit dpa-Material) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA