Spritpreise: Transportbranche warnt vor Insolvenzen - „Versorgung von Bevölkerung in Gefahr“

Von: Lisa Mayerhofer

Die hohen Spritpreise können in der wichtigen Logistik-Branche zu einer Insolvenzwelle führen, warnen die Verbände. (Symbolbild) © Inga Kjer/dpa

Angesichts der hohen Spritpreise droht in der Logistik-Branche eine Insolvenzwelle, warnen die Verbände - mit weitreichenden Folgen auch für den Nachschub in den Supermärkten.

Frankfurt/Main - Ohne sie wären nicht nur die Supermarktregale leer - auch unzählige Unternehmen und der Handel sind auf sie angewiesen: Spediteure und Fernfahrer. Doch nun warnt die Logistikbranche wegen der stark gestiegenen Spritpreise im Zuge des Ukraine-Krieges vor Insolvenzen.

Logistik: Insolvenzwelle wegen Ukraine-Krieg und Spritpreise

Auch wenn nur wenige deutsche Transportfirmen Verkehre in oder aus der Ukraine durchführten, sei die mittelständisch geprägte Branche über die explodierenden Spritpreise sehr stark betroffen, sagte Dirk Engelhardt, Vorstandssprecher des Bundesverbands Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) am Donnerstag. „Die finanzielle Belastungsgrenze vieler Transportunternehmen ist erreicht“.

Die Preise gerade für Diesel stiegen schon seit Monaten, aber auch die Kosten für Personal und das Abgasreinigungsmittel AdBlue. Gleitklauseln für Diesel in Verträgen könnten die rasant steigenden Preise nicht mehr auffangen. „Es droht schlicht und ergreifend eine Insolvenzwelle im deutschen Transportlogistikgewerbe“, sagte Engelhardt in Frankfurt. Dann wäre die „Versorgung von Bevölkerung und Wirtschaft in Gefahr“. Höhere Spritpreise würden sich über kurz oder lang auch in Alltagsprodukten im Supermarkt niederschlagen.

Spediteur zu Spritpreisen: „Konnten unsere Fahrtkosten nicht mehr erwirtschaften“

Guido Altenberg, Gründer einer kleinen Spedition mit sechs Fahrzeugen im brandenburgischen Pritzwalk, hat schon dicht gemacht: Früher habe er Getränke oder Autoteile durch Deutschland transportiert, doch das lohne sich nicht mehr, sagte er in einem Interview mit der Wirtschaftswoche: „Wir konnten unsere Fahrtkosten teilweise nicht mehr erwirtschaften. So schnell, wie die Preise steigen*, kann man das gar nicht mehr an den Kunden weiterleiten. Das ist mir zu blöd, das System, sag ich ganz ehrlich.“

Wie die Verbände rechnet auch er mit Insolvenzen und Aussteigern innerhalb der Branche. „Ich habe einige im Bekanntenkreis, die schon Fahrzeuge verkaufen. (...) Da wird noch einiges auf uns zukommen“, prophezeit er. Von Finanzminister Christian Lindners (FDP) Tankrabatt-Vorschlag hält er nicht viel - denn die Umsetzung würde zu lange dauern. „Die versuchen doch, einen hinzuhalten. Was fehlt, ist die schnelle Hilfe.“

Ukraine-Krieg: Ausfall ukrainischer Lkw-Fahrer

Die Spritpreise sind außerdem nicht das einzige Problem, mit dem die Spediteure zu kämpfen haben: Der Logistikbranche in Europa droht wegen des Ukraine-Kriegs zudem der Ausfall von mehr als 100.000 ukrainischen Lkw-Fahrern, fürchtet der BGL. Sie könnten wegen Einberufungsbefehlen zur ukrainischen Armee nicht mehr zur Verfügung stehen und bei polnischen und litauischen Transportfirmen ausfallen. Bei mindestens sieben Prozent der in Deutschland eingesetzten Lkw hätten 2021 ukrainische Fahrer hinterm Steuer gesessen, sagte Engelhardt.

Der Personalmangel in der Branche ist auch ohne Ukraine-Konflikt* groß: In Deutschland fehlen laut BGL 60.000 bis 80.000 Lkw-Fahrer, jährlich wachse die Lücke um 15.000. Aus Osteuropa lässt sich laut dem Verband nicht genug Personal anwerben, da auch dort Fahrer knapp sind.

Mit Material der dpa

