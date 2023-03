Staatliche Förderung von Elektroautos: In zwei Ländern lässt sich viel mehr Geld sparen

Von: Patrick Freiwah

Parkplätze mit Piktogrammen von Autos, aus denen ein Stromkabel ragt: In Deutschland werden E-Modelle weiterhin gefördert. © IMAGO/Christoph Hardt

In Deutschland wurde Anfang 2023 die staatliche Kaufprämie von E-Autos reduziert. Wie handhaben es andere große Länder? Ein Vergleich zeigt, wo E-Mobilität massiv gefördert wird.

München - Deutschland gehört zu jenen Ländern, welche die Elektromobilität massiv fördern. Doch geriet die Abkehr von den Verbrennermotoren hin zu E-Autos zuletzt ins Stottern: Zum Jahreswechsel 2023 kappte die Bundesregierung die Kaufprämie für Stromer, dazu hat sich herauskristallisiert, dass keineswegs in Zukunft nur noch Autos mit Elektromotor gefahren werden.

Vielmehr werden noch etliche Jahre auch in Europa Neuwagen mit Benzin- oder Dieselmotoren verkauft – und ein Verkaufsverbot ab 2035 steht nach dem Veto Deutschlands gegen die Pläne der EU weiterhin in den Sternen. Dazu kommt die Debatte um E-Fuels, die möglicherweise auch langfristig zum Einsatz kommen können.

Staatliche Förderung von E-Autos: Deutschland ist nicht Spitzenreiter

Nichtsdestotrotz stehen E-Autos bei deutschen Autofahrern immer mehr im Fokus und werden beim Autokauf in die Überlegungen miteinbezogen. Das liegt zum großen Teil auch an staatlichen Subventionen, die bei Akku-betriebenen Fahrzeugen gewährt werden. Denn nach wie vor sind E-Autos noch deutlich teurer, gegenüber vergleichbaren Pendants mit Verbrennermotor.

Es gibt jedoch nicht nur die Kaufprämie, auch im Hinblick auf die Steuer winken Einsparungen von mehreren Tausend Euro, sofern man sich für ein Auto mit Elektroantrieb entscheidet. Ein von Dataforce vorgenommener Vergleich zeigt, wie unterschiedlich die staatliche Förderung von Elektroautos in fünf Staaten der Europäischen Union ist – und dazu Großbritannien.

Daraus geht hervor, dass es zwei Länder gibt, in denen Stromer noch weitaus höher gefördert werden, als in der Bundesrepublik. Andererseits gibt es in Belgien, Italien und Großbritannien überhaupt keine Kaufprämie mehr:

Die Grafik verdeutlicht: In den Niederlanden können Elektroauto-Besitzer am meisten Geld sparen. © Dataforce

Kaufprämie und Steuervergünstigung: Niederlande bei E-Autos am großzügigsten

Um die finanziellen Begebenheiten besser vergleichen zu können, verwendete das Marktforschungsunternehmen als Datenbasis einen Kompakt-SUV als derzeit wohl populärste Fahrzeuggattung. Der fiktive Wert des Elektroautos beträgt im Vergleich 39.000 Euro, jedoch als Nettopreis – aufgrund der unterschiedlich hohen Umsatzsteuersätze in den Ländern. Weitere Parameter für die Berechnung sind eine Haltedauer von drei Jahren, außerdem handelt es sich um einen neuen Privat-Pkw.

Was aus der Auswertung von Dataforce hervorgeht: Deutschland belegt bei der staatlichen Förderung von Elektroautos den dritten Platz, hinter den Niederlanden und Frankreich. Zudem verdeutlicht die Grafik, dass im Land des Spitzenreiters massive steuerliche Vergünstigungen dazukommen, während Deutschland in diesem Punkt den letzten Rang belegt. Dieser Aspekt ist auch der entscheidende Punkt, weil sich in dem Benelux-Staat auf diese Weise in den drei Jahren über 11.000 Euro sparen lassen.

Absatz von Elektroautos: Kaufprämie reduziert – Zulassungen sinken

Dass in Holland eine derart hohe Steuerersparnis überhaupt möglich ist, hat jedoch einen Hintergrund: Fahrzeuge mit E-Antrieb sind noch bis 2024 von der hohen niederländischen Zulassungssteuer ausgenommen, gleiches gilt für die monatlich fällige „Motorrijtuigenbelasting“, erläutert Auto Motor und Sport.

Dass sich in Deutschland die Senkung der E-Auto-Prämie sowie der Wegfall der Förderung für Plug-in-Hybride negativ auf die Verkaufszahlen auswirkt, zeigt derweil die KBA-Zulassungsstatistik. Angesichts der Herabsetzung der Umweltprämie kam es im Januar 2023 gegenüber dem Vorjahresmonat zu einem starken Schwund an BEV-Neuzulassungen: 13,2 Prozent. Bei den Plug-in-Hybriden, die komplett aus der Förderliste gestrichen wurden, kam es sogar zu einem Rückgang von 53,2 Prozent. (PF)