Staatliches Tierhaltungslabel für Kennzeichnung von Schweinefleisch kommt

Teilen

Schweine im Stall eines Biohofes © Frank Peter/IMAGO

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) will den Tierschutz in der Nutztierhaltung verbessern.

Berlin in Deutschland - Das Gesetz für eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung von Schweinefleisch ist der erste legislative Schritt in diese Richtung. Der Bundestag stimmte dem Vorhaben am Freitag zu - trotz erheblicher Kritik von verschiedenen Seiten.

Was ist vorgesehen?

Das Gesetz sieht ein bundesweit einheitliches und verpflichtendes Tierhaltungslabel zunächst nur für Schweinefleisch vor. Es soll für Fleisch von Tieren gelten, die in Deutschland gehalten wurden und an Verbraucher verkauft werden. Ausgenommen sind die Ferkel- und Sauenhaltung sowie der Transport. Auch Schweinefleisch in verarbeiteten Lebensmitteln sowie in der Gastronomie wird zunächst nicht erfasst. Die Haltungsformen werden dabei in fünf Kategorien eingeteilt:



- Klassische Masttierhaltung nach den gesetzlichen Mindeststandards („Stall“)



- Masttierhaltung mit zusätzlichen Vorgaben wie Scheuervorrichtungen und mindestens 20 Prozent mehr Platz („Stall+Platz“)



- Haltung im Frischluftstall, bei dem mindestens Seite offen ist („Frischluftstall“)



- Freilufthaltung mit täglichem Auslauf für die Tiere („Auslauf/Weide“)



- Bio-Haltung nach EU-Ökoverordnung („Bio“).



Die EU-Kommission hat keine Einwände gegen das Gesetz erhoben. Das Bundeslandwirtschaftsministerium hatte darauf verwiesen, dass ausländische Hersteller durch das Label nicht diskriminiert würden, weil sie ihre Produkte freiwillig entsprechend dem deutschen Gesetz kennzeichnen können.



Warum nur Schweinefleisch?

Mit der Kennzeichnungspflicht für Schweinefleisch „soll der erste Schritt gegangen werden“, wie es im Gesetzestext heißt. Später sollen die Vorgaben ausgeweitet werden. Das Landwirtschaftsministerium setzt darauf, dass die Umsetzung für Schweinefleisch und die erste EU-Genehmigung für ein solches Vorhaben den Stein ins Rollen bringt. Folgen soll dann eine Ausweitung der Kennzeichnungspflicht auf die Gastronomie, verarbeitete Lebensmittel und weitere Tierarten und Produkte.



Bei der Ferkel- und Sauenhaltung verweist das Ministerium darauf, dass viele Ferkel aus dem Ausland kommen und dass eine verpflichtende Kennzeichnung „hier europarechtlich derzeit unzulässig ist“. Voraussetzung wäre wohl eine EU-weit einheitliche Regelung.



Was sagen die Bauern?

Der Deutsche Bauernverband (DBV), der die konventionelle Landwirtschaft vertritt, hatte das Label eingangs scharf kritisiert und zusätzliche Bürokratie, mangelnde finanzielle Unterstützung für Landwirte und eine Benachteiligung deutscher Bauern gegenüber ausländischen Landwirten beklagt. Der Bio-Bauernverband Bioland begrüßte die Pläne hingegen als „Startschuss für den dringend nötigen Umbau der Tierhaltung“.



Zusammen mit dem Tierhaltungskennzeichnungsgesetz verabschiedete der Bundestag am Freitag aber auch ein Gesetz „zur Erleichterung der baulichen Anpassung von Tierhaltungsanlagen“ an die neuen Haltungsvorgaben. Es soll dazu beitragen, dass Tierhalter ihre Bestände nicht verringern müssen, um in höhere Tierhaltungsstufen zu wechseln. Der DBV begrüßte, dass so „die baurechtlichen Hemmnisse für zahlreiche Betriebe (fallen), die ihre Ställe hin zu weiterem Tierwohl umbauen wollen“. Allerdings brauche es weitere Verbesserungen, etwa die Einbeziehung der Sauenhaltung.



Was sagen Experten?

Noch unter Bundeskanzlerin Angela Merkel und Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (beide CDU) war eine „Zukunftskommission Landwirtschaft“, die sogenannte Borchert-Kommission, für den Umbau der Nutztierhaltung eingesetzt worden. Die Vertreterinnen und Vertreter aus Landwirtschaft, Umwelt- und Tierschutz, Wissenschaft, Wirtschaft und Verbraucherschutz empfahlen im Jahr 2020 tiefgreifende Veränderungen, darunter eine deutliche Reduzierung des Tierbestandes, finanziert über staatliche Förderung und höhere Lebensmittelpreise.



Grundsätzlich orientierte sich zumindest in den Zielen auch Özdemir daran. Mehrere Experten kritisierten nun insbesondere die Beschränkungen auf Schweinefleisch und zahlreiche Schlupflöcher. Es fehlt aber wohl auch einfach das Geld: Die Borchert-Kommission hatte die Kosten für den Umbau der Tierhaltung auf sieben bis elf Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. Bislang ist im Bundeshaushalt lediglich eine „Anschubfinanzierung“ von einer Milliarde Euro für die „Startphase“ des Umbaus vorgesehen.

Was sagen Umwelt-, Tier- und Verbraucherschützer?

Wie auch vom Bio-Bauernverband kommt etwa von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) Lob für die Haltungskennzeichnung. Die Verbraucherorganisation Foodwatch und Tierschutzverbände wie der Tierschutzbund oder Animal Rights Watch kritisieren das Konzept der Haltungskennzeichnung hingegen grundsätzlich. Die Bundesregierung legitimiere so „eindeutig tierschutzwidrige Haltungssysteme“ wie die Masttierhaltung. Es brauche viel grundlegendere Veränderungen in der Nutztierhaltung, auch im Sinne des Klimaschutzes. pe/hcy