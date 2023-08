Staatsbesuch und Brics-Gipfel: Chinas Präsident Xi reist nach Südafrika

Teilen

Xi Jinping © Xinhua/Imago

Der chinesische Präsident Xi Jinping reist nächste Woche zu einem Staatsbesuch und zum Brics-Gipfel nach Südafrika.

Johannesburg in Südafrika - Wie das chinesische Außenministerium am Freitag mitteilte, reist Xi auf Einladung des südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa vom 21. bis zum 24. August nach Südafrika. Für Xi ist es erst die zweite Auslandsreise in diesem Jahr nach einem Staatsbesuch in Russland im März.

Vom 22. bis zum 24. August treffen sich die Staats- und Regierungschefs der Brics-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika in Johannesburg. Die Gruppe versteht sich als Gegengewicht zu westlichen Bündnissen und versucht, ihren internationalen Einfluss zu stärken. Russland und China haben daher eine Erweiterung der Staatengruppe in Aussicht gestellt.

Eingeladen zu dem Gipfel in Südafrika sind 69 Länder, darunter alle afrikanischen Staaten. Mehrere afrikanische Länder wie Algerien, Ägypten und Äthiopien haben ihr Interesse an einer Aufnahme in die Gruppe bekundet.



Der russische Präsident Wladimir Putin wird nach Angaben von Gastgeber Südafrika „in gegenseitigem Einvernehmen“ nicht am Gipfel teilnehmen. Eine Anreise des russischen Präsidenten hätte problematisch werden können, weil Südafrika ihn gemäß eines im März erlassenen Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) bei seiner Ankunft hätte festnehmen müssen. Südafrika ist Vertragsstaat des IStGH. loc/mhe