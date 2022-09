Stadtsparkasse München dünnt Filialnetz aus – diese Standorte sind betroffen

Umstrukturierung

Im Kampf gegen steigende Kosten dünnt die Stadtsparkasse München ihr Filialnetz aus. Von den Plänen ist jeder zehnte Standort betroffen.

München - Die Stadtsparkasse München streicht ihr Filialnetz zusammen. Insgesamt sieben Standorte werden komplett geschlossen, nämlich die Filialen am Hirschgarten, am Isartorplatz, in der Bayerstraße, in der Leopoldstraße, der Fasanerie, am Zentralen Busbahnhof sowie am Ostbahnhof.

Fünf weitere werden in sogenannte Selbstbedienungsfilialen umgewandelt, nämlich die Filialen in Waldperlach, in der Schwanseestraße, am Stiglmaierplatz, am Pariser Platz und am Partnachplatz. Bei diesen SB-Filialen wird es künftig keine Mitarbeiter, Berater und Schalter mehr geben.

Geldtransaktionen und Überweisungen sind dort dann nur noch über den Automaten möglich. Außerdem werden die Filialen in der Limesstraße und in Alt-Aubing aufgelöst. Im Gegenzug soll aber eine neue Filiale im nahen Neubaugebiet von Freiham entstehen. Betroffen sind damit rund zehn Prozent der momentan 96 Standorte für Münchner Kunden. Die betroffenen Mitarbeiter werden an anderen Standorten eingesetzt. Die Umstrukturierung soll 2025 abgeschlossen sein.

Stadtsparkasse begründet Filialschließungen mit Kostendruck

Die Stadtsparkasse rechtfertigt die Pläne mit gestiegenen Kosten. „Wir mussten uns zwangsläufig mit dem Thema beschäftigen“, sagte Ralf Fleischer, Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse München am Donnerstag in München. In vielen betroffenen Filialen stünden Mietverträge vor dem Auslaufen. Außerdem sei dort der Renovierungs- und Modernisierungsbedarf zu hoch gewesen. Diese Investitionen wollte sich die Bank sparen.

Gleichzeit sei der Kundenverkehr in den Filialen seit Jahren rückläufig und die Corona-Pandemie habe den Trend zum Online-Banking weiter verstärkt. „Die Zeit bleibt nicht stehen“, so Fleischer, darauf müsse man reagieren.

Auch wenn die Einschnitte bei einigen Kunden zu Ärger führen könnten, geht die Stadtsparkasse bei den Kürzungen nicht mit der Kettensäge vor. So waren alle Standorte, die ersatzlos geschlossen werden, bereits zu SB-Filialen zurückgebaut.

Stadtsparkasse München: Weiterhin dichtestes Filialnetz in der Stadt

Und alle Ableger, die nun zu SB-Standorten degradiert werden, seien in unmittelbarer Nähe zu anderen Stadtsparkassen. Man habe unter allen Konkurrenten nach wie vor mit Abstand das dichteste Filialnetz in München, betont Sparkassen-Vorstand Fleischer. „Für 99,9 Prozent unserer Kunden bleiben wir weiter gut erreichbar“.

Lediglich für beispielsweise in ihrer Mobilität sehr beschränkte Rentner oder körperlich beeinträchtigte Menschen werde es vielleicht schwerer, zur nächsten Bank zu kommen. „Das sind aber Einzelfälle“, so Fleischer. Für sie gebe es die Möglichkeit, ihre Bankgeschäfte Online oder per Telefon abzuwickeln. Sei aus bestimmten Gründen beides nicht möglich, werde man „zusammen mit dem Sparkassen-Mitarbeiter immer eine Lösung finden.“

Längere Beratungszeiten an einzelnen Standorten

Um die bittere Pille der Filialschließung etwas abzumildern, will die Sparkasse an anderer Stelle ihr Angebot erweitern. So werden die Beratungszeiten in 13 Filialen um jeweils zehn Stunden die Woche bis auf 20 Uhr Abends verlängert. In dieser Zeit kann zwar kein Geld am Schalter abgehoben oder eingezahlt werden, dafür gebe es die Möglichkeit zur Finanz- oder Immobilienberatung. So können etwa Hauskredite besprochen oder Versicherungen abgeschlossen werden.

Zudem wird an 14 Standorten, die zuletzt nur noch halbtags geöffnet waren, die Öffnungszeit bis 16 Uhr verlängert. Das gilt zum Beispiel für die Filialen in Giesing, in Pasing, in Perlach oder in Moosach. Die Filiale an der Barerstraße/Schellingstraße in Schwabing soll zudem zu einer hippen Niederlassung für Studenten umgebaut werden. „Der Auftritt wird ein ganz anderer sein“, sagt Fleischer.

Auch die Öffnungszeiten und die Berater werden an das junge Publikum angepasst. Die Bestandskunden sollen auf die anderen beiden Schwabinger Filialen verteilt werden. „Wir werden in der Barerstraße aber auch Kunden bedienen, die nicht studieren“, verspricht Fleischer. Andreas Höß