Heizungstausch: Stadtwerke wollen Pflicht zur Fernwärme – und raten Eigentümern, abzuwarten

Eine Grossanlage ist in der Regel viel effektiver als mehrere kleinere Anlagen. Es gibt bereits Grosswärmepumpenanlagen wie z.B. in Dänemark aber es kann auch sinnvoll sein auf ein Mix zu setzen.

Mehrere kleinere Wärmepumpen pro Gebäude können am Ende des Tages auch in Summe einen gewaltigen Geräuschpegel erzeugen. Deswegen ist die Idee mit einen Färmwärmenetz schon sehr interessant.