Städtetag dringt auf den Erhalt möglichst vieler Standorte von Galeria Karstadt Kaufhof

Galeria Kaufhof © IMAGO/Revierfoto

Der Deutsche Städtetag plädiert für den Erhalt möglichst vieler Standorte und Arbeitsplätze der angeschlagenen Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof.

Köln in Deutschland - Mit Blick auf das neue Schutzschirmverfahren für die angeschlagene Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof plädiert der Deutsche Städtetag für den Erhalt möglichst vieler Standorte und Arbeitsplätze. „Wir würden es sehr bedauern, wenn weitere Kaufhäuser schließen“, erklärte Städtetags-Präsident Markus Lewe, Oberbürgermeister von Münster. „Kaufhäuser in Innenstädten und Stadtteilzentren wirken auch heute noch als Kundenmagnet und ziehen viele Menschen an.“ Davon profitierten im Umfeld andere Händler und Gastronomiebetriebe und deren Beschäftigte.

„Weitere Schließungen von Filialen der Kaufhauskette Galeria wären für die betroffenen Städte ein tiefer Einschnitt“, sagte Lewe weiter. Mit den Kaufhäusern würden auch wichtige Orte der Versorgung und Begegnung verloren gehen.

Galeria hatte am Montag Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Die Kette betreibt 131 Filialen in Deutschland mit laut Verdi 17.400 Beschäftigten. Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz hat harte Einschnitte angekündigt. Nur ein harter Kern der Kaufhäuser werde übrig bleiben.

Städtetags-Präsident Lewe erklärte: „In den Innenstädten brauchen wir ein vielfältiges und lebendiges Miteinander, von dem die Menschen vor Ort ebenso wie der Handel und die Unternehmen gleichermaßen profitieren.“ Im Idealfall gehörten dazu auch große Kaufhäuser. Es lohne sich deshalb, wirtschaftlich tragfähige Modelle für Kaufhäuser zu finden, anstatt sie zu schließen. Der Umbau der Innenstädte laufe seit Jahren, sagte Lewe weiter. Vielerorts seien neue Angebote entstanden, die nicht mehr nur dem klassischen Einkaufen in der Stadt dienen. Ein Wachstumsmarkt seien nachhaltige und regionale Produkte. Für mehr Abwechslung in zentralen Lagen sorgten auch Pop-up-Stores, Co-Working-Spaces oder Handwerksbetriebe. Einige Städte hätten auch erfolgreich ehemalige Kaufhausstandorte umgebaut und dort zum Beispiel Bibliotheken oder Hochschulstandorte angesiedelt. ilo/pe

Galeria-Insolvenzverwalter kündigt harte Einschnitte an



Der Insolvenzverwalter der angeschlagenen Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof, Arndt Geiwitz, hat harte Einschnitte angekündigt. Nur ein harter Kern werde von den jetzt 131 Kaufhäusern übrig bleiben, sagte Geiwitz am Dienstag dem WDR. Welche, das wird demnach in spätestens drei Monaten feststehen. Galeria hatte am Montag Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt.



Ein Schutzschirmverfahren ist auf Sanierung ausgerichtet. Dabei übernimmt ein gerichtlich bestellter Sachverwalter die Aufsicht über die Rettung, die Unternehmensführung behält aber weiterhin die Kontrolle und wird extern beraten.



Galeria-Geschäftsführer Miguel Müllenbach hatte der „FAZ“ am Montag gesagt, das bestehende Filialportfolio müsse „deutlich“ reduziert werden. Durch den Rückgang der Kundenzahlen in den Innenstädten seien viele Häuser nicht mehr profitabel zu betreiben.



Insolvenzexperte Geiwitz war bereits beim ersten Schutzschirmverfahren von Galeria Karstadt Kaufhof 2020 im Einsatz. Damals wurden bereits viele Filialen geschlossen und mehrere tausend Beschäftigte verloren ihren Posten. Ende September 2020 verließ Galeria nach der Zustimmung der Gläubiger zum Sanierungsplan den Schutzschirm wieder.



Im Februar 2021 und im Februar dieses Jahr erhielt der Warenhauskonzern staatliche Hilfen; insgesamt waren es 680 Millionen Euro. Angesichts der gestiegenen Energiepreise und der Kaufzurückhaltung der Kunden infolge der Inflation waren die Darlehen schnell aufgezehrt. ilo/pe