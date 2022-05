Stärkster Anstieg der Großhandelspreise im April seit Beginn der Erhebung 1962

Statistisches Bundesamt © IMAGO / Shotshop

Die Großhandelspreise in Deutschland sind weiter stark gestiegen. Grund sind die wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine stark gestiegenen Kosten für Mineralölprodukte und weitere Rohstoffe.

Wiesbaden in Deutschland - Sie lagen im April 23,8 Prozent über dem Wert vom April 2021, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. Das war der stärkste Anstieg seit Beginn der Erhebung im Jahr 1962.

Der vom Statistikamt ermittelte Großhandelspreisindex kann als Frühindikator angesehen werden: Er zeigt die Preisentwicklung in vorgelagerten Bereichen an, die sich dann später in den Verkaufspreisen der Abnehmer der Großhandelswaren niederschlägt - also beim Endverbraucher.



Schon im März hatte es einen Rekordanstieg der Großhandelspreise von 22,6 Prozent gegeben, im Februar lagen sie 16,6 Prozent über dem Wert des Vorjahresmonats.



Im April stiegen vor allem die Großhandelspreise für Mineralölerzeugnisse - hier betrug der Anstieg laut Statistik im Vorjahresvergleich 63,4 Prozent. Auch im Großhandel mit Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermitteln lagen die Preise jeweils über 50 Prozent höher als im April 2021 - ebenso für Erze, Metalle und Metallhalbzeug. Um mehr als 44 Prozent stiegen die Großhandelspreise für chemische Erzeugnisse. Im Großhandel mit Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und Fetten legten die Preise um knapp 30 Prozent zu. ilo/bk

Ifo-Umfrage: Auftragsbestand für die Industrie erreicht Rekord



Der Auftragsbestand für die deutsche Industrie hat laut Ifo-Institut im April einen Rekord erreicht. Die Unternehmen könnten 4,5 Monate produzieren, ohne einen einzigen neuen Auftrag zu erhalten, ergab die Umfrage des Münchner Ifo-Instituts im vergangenen Monat. Im langjährigen Durchschnitt liege die Auftragsreichweite bei 2,9 Monaten.



"Der Auftragsstau spiegelt nicht nur die hohe Nachfrage nach deutschen Industriewaren in den vergangenen Monaten wider, sondern auch die Schwierigkeiten der Unternehmen, die bestehenden Aufträge aufgrund des Mangels an wichtigen Vorprodukten und Rohstoffen zeitnah abzuarbeiten", erklärte Ifo-Konjunkturexperte Timo Wollmershäuser am Montag. "Falls sich die Lieferengpässe in den kommenden Monaten auflösen würden, könnte die Produktion in der deutschen Industrie durchstarten." Das würde die Wirtschaftsleistung "kräftig anschieben".



Allerdings spreche derzeit vieles eher für eine Verschärfung der Lieferengpässe, vor allem als Folge der rigorosen Lockdowns in China. Von dort habe Deutschland zuletzt 15 Prozent seiner importierten Vorprodukte bezogen.

Besonders groß war im April laut Ifo-Umfrage die Auftragsreichweite in der Autoindustrie mit 7,4 Monaten. Im Maschinenbau waren es demnach 6,5 Monate und bei den Herstellern von Datenverarbeitungsgeräten 6,3 Monate. Am kürzesten reichen laut Ifo die Aufträge der Textil-Hersteller mit 1,7 Monaten.



Bei der Umfrage des Ifo im Januar hatte die Auftragsreichweite bereits 4,4 Monate betragen. Der Zuwachs sei jetzt nur noch gering, erklärte Wollmershäuser. "Das deutet darauf hin, dass sich der Eingang an neuen Aufträgen allmählich abschwächt." ilo/bk