Stahlhersteller Salzgitter: Höchste Dividende seit fast 15 Jahren

Stele der Salzgitter AG Stahl und Technologie © IMAGO

Nach einer zweijährigen Nullrunde bei der Dividende, will der Stahlhersteller Salzgitter die Aktionäre erneut direkt am Gewinn beteiligen.

Salzgitter - Für das Geschäftsjahr 2021 soll eine Dividende von 75 Cent je Aktie gezahlt werden, teilte das im SDax notierte Unternehmen, mit Hautverwaltung in Salzgitter, am Montag in Salzgitter mit. Zuvor hatte Salzgitter wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie und der daraus resultierenden Verluste zwei Jahre lang keine Dividende gezahlt. Die Ausschüttung ist die höchste seit 2008.

2021 lief es für Salzgitter - wie bereits bekannt - deutlich besser als in den Jahren davor. Dabei profitierte das Unternehmen unter anderem von steigenden Rohstoffpreisen und seiner Beteiligung an dem Kupfer- und Metallrecyclingkonzern Aurubis. Der Umsatz legte um 38 Prozent auf 9,8 Milliarden Euro zu. Das Ergebnis vor Steuern (Ebt) lag mit 706 Millionen Euro wieder klar in der Gewinnzone. Und auch unter dem Strich stand mit 586 Millionen Euro wieder ein positives Ergebnis. (dpa)