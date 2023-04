Stahlindustrie: IG Metall will Vier-Tage-Woche

Logo der Gewerkschaft IG Metall © Andreas Haas/IMAGO

Die IG Metall will sich für eine Vier-Tage-Woche in der Stahlindustrie bei vollem Lohnausgleich einsetzen.

Frankfurt am Main in Deutschland - Dafür werde sich die Gewerkschaft in den nächsten Tarifverhandlungen einsetzen, sagte deren Vorsitzende in Nordrhein-Westfalen, Knut Giesler, der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ vom Mittwoch. Die Verhandlungen beginnen erst im November, Giesler will das Thema Vier-Tage-Woche demnach aber frühzeitig als Forderung verankern.

„Wir wollen eine echte Entlastung für die Beschäftigten erreichen, ohne dass sie deshalb weniger verdienen“, sagte Giesler der Zeitung. Konkret solle dies durch die Senkung der Wochenarbeitszeit von 35 auf 32 Stunden geschehen. Durch Umstellung der Dienst- und Schichtpläne entstehe so eine Vier-Tage-Woche. Erste Rückmeldungen aus der Belegschaft seien positiv.



Der Gewerkschafter erhofft sich dadurch zum einen, dass Arbeitsplatzverluste verhindert werden. Außerdem sehe er die Vier-Tage-Woche als Möglichkeit, die Branche attraktiver für junge Menschen zu machen, sagte Giesler der „WAZ“. Für den Umbau der kohlebasierten Schwerindustrie hin zu grünem Stahl seien „junge, intelligente Leute“ nötig. „Und um die konkurrieren wir mit vielen anderen Branchen.“



Allerdings handle es sich um ein mittelfristiges Vorhaben. Die Umstellung der Dienst- und Schichtpläne müsse über längere Zeit geschehen und würde womöglich mehrere Jahre in Anspruch nehmen, sagte Giesler weiter. Der Gewerkschafter ist Verhandlungsführer in der nordwestdeutschen Stahlindustrie (NRW, Niedersachsen, Hessen und Bremen), die in aller Regel den Pilotabschluss für die Branche erzielt. pe/bk