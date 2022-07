Durch Nord Stream 1 fließt seit 2011 russisches Gas nach Deutschland

Stark-Watzinger strebt beschleunigten Ausbau der Wasserstoffwirtschaft an

Teilen

Bettina Stark-Watzinger © IMAGO/Frederic Kern

Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) will aus Deutschland ein Wasserstoffland machen.

Berlin in Deutschland - "Grüner Wasserstoff ist unfassbar vielseitig", sagte Stark-Watzinger am Donnerstag in Berlin. "Er ist sicher, er ist klimaneutral und er ist eben auch aus Ländern zu beziehen, die unsere Werte teilen."

Stark-Watzinger äußerte sich bei der Präsentation eines online verfügbaren Wasserstoffatlas. Dieser soll Investoren ihre Planung erleichtern. Sie sollen Potenzial, Verbrauch, Kosten und Emmissionsminderungen verschiedener Wasserstoffanwendungen und mögliche Beschäftigungseffekte mit Hilfe des Atlas einschätzen können. Der Atlas soll nach den Angaben des Forschungsministeriums damit als Instrument den Einstieg in konkrete technische Planungen zum grünen Wasserstoff erleichtern.



Stark-Watzinger sagte, "unsere Wasserstofftechnologien haben das Zeug, Exportschlager zu werden." Deutschland könne sich hier neue Wohlstandsquellen eröffnen. Um nicht wie etwa beim Gas und Russland neue Abhängigkeiten zu schaffen, solle es beim Wasserstoff eine Zusammenarbeit mit "Wertepartnern" geben, sagte die Ministerin. "Wir haben eine Vision, Deutschland zum Wasserstoffland zu machen."



Der für den Wasserstoffatlas verantwortliche Regensburger Wissenschaftler Michael Sterner sagte, grüner Wasserstoff sei neben dem Strom aus erneuerbaren Energien "der Haupttreibstoff, der uns Richtung Klimaneutralität bringt". Mit dem Wasserstoffatlas sollen Projektplaner, Kommunen, Stadtwerke, Investoren und andere Entscheidungsträger die Potenziale verschiedener Regionen vergleichen können und damit eine Potenzial- und Kostenanalyse für mögliche Projekte geliefert bekommen.

Wasserstoff wird gewonnen, indem bei Wasser Wasserstoff vom Sauerstoff getrennt wird. Um Wasserstoff als Energieträger zu nutzen, wird er als Gas benötigt - dies passiert mit dem Verfahren der Elektrolyse. Wenn der Strom für die Elektrolyse aus erneuerbaren Energien wie etwa Photovoltaik oder Windkraft stammt, wird von grünem Wasserstoff gesprochen. ran/mt

Durch Nord Stream 1 fließt seit 2011 russisches Gas nach Deutschland



Nord Stream 1 ist unter allen Pipelines, die Gas aus Russland nach Deutschland bringen, die mit der höchsten Kapazität. Sie wurde 2011 in Betrieb genommen. Die Leitung verläuft vom russischen Wyborg nordwestlich von St. Petersburg bis nach Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern. Sie besteht aus zwei jeweils 1224 Kilometer langen Pipeline-Strängen. Die Investitionskosten betrugen 7,4 Milliarden Euro.

Gesellschafter der Betreibergesellschaft Nord Stream AG mit Firmensitz im schweizerischen Zug sind neben Gazprom mit einem Mehrheitsanteil von 51 Prozent unter anderem Wintershall Dea sowie die Eon-Tochter PEG Infrastruktur AG. Minderheitsanteile halten zudem französische und niederländische Unternehmen.



Durch Nord Stream 1 wurden 2021 nach Angaben der Betreibergesellschaft 59,2 Milliarden Kubikmeter Erdgas aus Russland nach Europa exportiert. Seit der Inbetriebnahme waren es bis Ende vergangenen Jahres demnach insgesamt mehr als 441 Milliarden Kubikmeter. Die Pipeline wurde für einen Betrieb von mindestens 50 Jahren konstruiert, was allerdings nicht mit den Energiewende-Zielen der Bundesregierung vereinbar wäre.



Maßgeblich vorangetrieben wurde das Projekt auf deutscher Seite vom bis 2005 regierenden Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD), auf russischer Seite von Präsident Wladimir Putin. Nord Stream 1 ist die einzige Pipeline, die direkt, also ohne Transitländer, von Russland nach Deutschland führt. Ein Abzweig führt nach Tschechien. mt/ju