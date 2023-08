Stark-Watzinger will mehr Tempo bei KI-Erforschung

Teilen

Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP). © Jean MW/Imago

Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) hat auf mehr Geschwindigkeit bei Erforschung und beim Einsatz der Künstlichen Intelligenz (KI) in Deutschland gedrungen.

Berlin in Deutschland - Die Regierung werde darüber beraten, „wie wir den digitalen Fortschritt beschleunigen und dem deutschen KI-Ökosystem neue Impulse geben können“, sagte sie den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland vom Dienstag. Dies sei „dringend nötig“, damit Deutschland und Europa in einer immer stärker von KI geprägten Welt „eine Spitzenposition einnehmen“ könnten.

KI sei die Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts, betonte die FDP-Politikerin. „Sie birgt enorme Chancen für Wachstum, Wohlstand und gesellschaftlichen Mehrwert.“



Der Einsatz Künstlicher Intelligenz zur Verwaltungsdigitalisierung ist das erste Thema bei der Kabinettsklausur ab Dienstagmittag in Meseberg. In einem weiteren Themenblock geht es neben der aktuellen wirtschaftlichen Lage dann um „digitalen Fortschritt im Spannungsfeld von Datennutzbarkeit und Datenschutz“. Zu den Beratungen zu den Digitalthemen sind jeweils Experten und Wirtschaftsvertreter als Gäste geladen.



Digitalminister Volker Wissing (FDP) forderte seinerseits in den RND-Zeitungen internationale Vereinbarungen für den Einsatz von KI. „Wir dürfen die Technologie in Europa jetzt nicht ausbremsen, indem wir sie überregulieren“, sagte er den RND-Zeitungen. „Wir dürfen sie auch nicht verlangsamen, sondern wir müssen möglichst im Gleichklang mit unseren Partnern in der Welt KI so voranbringen, dass wir die Chancen in einem möglichst einheitlichen Wettbewerbsumfeld nutzen können.“

Deswegen habe er sich auf dem G7-Gipfel in Japan dafür eingesetzt, möglichst noch in diesem Jahr einen einheitlichen Verhaltenskodex zu erarbeiten, sagte Wissing. Es sei vereinbart worden, diesen Prozess zu einem erfolgreichen Ergebnis zu bringen. mt/ilo