Starke Konkurrenz aus Deutschland: Tesla muss mit neuem E-Auto nachlegen

Tesla verliert an Boden

von Julian Baumann

Der EQS von Daimler und der e-tron GTS von Audi könnten Tesla aus dem Premiumsegment verdrängen. Der E-Auto-Pionier aus Kalifornien muss mit einem neuen Modell nachlegen.

Stuttgart - Der Autobauer Daimler stellte vor wenigen Wochen mit dem EQS das bislang leistungsstärkste E-Auto des schwäbischen Konzerns vor. Die elektrische Limousine soll in wenigen Tagen für die Kunden zum Verkauf stehen. Auch Audi hat mit dem e-tron GTS ein starkes E-Auto angekündigt und BMW folgt im kommenden Jahr. Bislang mussten die Autobauer sich immer am E-Auto-Pionier Tesla orientieren, doch jetzt dreht sich offenbar das Blatt. Laut Experten könnte der Mercedes EQS Tesla aus dem Premiumsegment verdrängen. Elon Musk kündigte deshalb ein neues Modell an. Wie BW24* berichtet, wird Daimler zum Angst-Gegner für Elon Musk - neuer EQS „könnte Tesla verdrängen“.

Die Daimler AG stellte mit dem EQS vor wenigen Wochen die E-Auto-Hoffnung in einer digitalen Weltpremiere vor.