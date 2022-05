Starker Anstieg der Arbeitslosigkeit in China

Hochschulabsolventinnen stehen Schlange, um sich bei Arbeitgebern vorzustellen © IMAGO / Xinhua

Die Arbeitslosigkeit in China ist aufgrund der akutellen Corona-Welle stark angestiegen.

Peking in China - Die Arbeitslosenquote lag im April bei 6,1 Prozent, wie die Nationale Statistikbehörde in Peking am Montag mitteilte. Dieser Wert liegt nur knapp unter dem historischen Rekordwert von 6,2 Prozent aus dem Februar 2020 während des Beginns der Corona-Pandemie.

Die hohen Arbeitslosenzahlen gehen einher mit der jüngsten Corona-Welle in China, die zu drastischen Lockdowns wie in Shanghai geführt hat. Erst am Wochenende hatten die Behörden der Wirtschaftsmetropole bekannt gegeben, dass Geschäfte in Shanghai ab Montag wieder schrittweise öffnen dürfen. Offen blieb jedoch, wann Millionen Einwohner im Lockdown ihre Wohnungen wieder verlassen dürfen.

China erlebt seit Wochen den schlimmsten Corona-Ausbruch seit Beginn der Pandemie. Das Land hatte von Beginn der Pandemie an auf rigorose Restriktionen gesetzt und die Infektionszahlen damit über lange Zeit hinweg auf im internationalen Vergleich relativ niedrigem Stand halten können. China setzt auch weiterhin auf eine strikte Null-Covid-Strategie und unterscheidet sich damit von vielen anderen Ländern. cp