Start in die Rente: Das müssen Sie beachten

Von: Bettina Menzel

Wer in Kürze in Rente geht, kann mit ein paar Tipps mehr für sich herausholen (Symbolbild). © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Wer sich besser auf die Rente vorbereitet, hat mehr davon. Experten empfehlen, sich mindestens ein Jahr im Voraus mit Kontenklärung, Krankenversicherung und Co. zu beschäftigen.

Berlin – Die Rente läutet einen neuen Lebensabschnitt ein. Experten raten, sich schon frühzeitig mit dem Thema auseinanderzusetzen, um das Maximum für sich herauszuholen. Die Höhe der Rente ist zwar weitestgehend voreingestellt – etwa durch das vorherige Gehalt und die Dauer der Einzahlung. Allerdings können Verbraucher mithilfe bestimmter Stellschrauben auch Einfluss darauf nehmen, wie viel am Ende tatsächlich auf dem Konto landet.

Diese Faktoren sollten Arbeitnehmer vor dem Renteneintritt unter die Lupe nehmen

Im Idealfall beginnen Verbraucher bereits mit Anfang 60, sich mit der kommenden Rente zu beschäftigen und haben dabei besonders die folgenden Themen im Blick:

Mindestens ein Jahr vor Rentenbeginn: Versicherungslücken schließen

Vor dem Rentenantrag empfehlen Experten eine sogenannte Kontenklärung. Dafür sollte mindestens ein Puffer von einem Jahr vor dem geplanten Renteneintritt liegen. Es sei wichtig, sorgfältig den Versicherungsverlauf durchzusehen, der regelmäßig mit der Rentenauskunft kommt, rät die Anwältin und Rentenberaterin Julia Manner-Löffert in einem Beitrag bei der Wirschaftswoche (Wiwo). Mindestens ein Jahr vor dem Beginn der Rente empfiehlt sie, etwaige Lücken in der Versicherung zu schließen. „Dafür müssen Sie entsprechende Nachweise einreichen, etwa zu einer Schulausbildung“, erklärt die Expertin.

Höhe der Rente kalkulieren: Renteneintrittsalter hat Einfluss

Das Gesetz sieht ein reguläres Renteneintrittsalter vor. So mancher Arbeitnehmer hängt aber an seinem Job und möchte noch etwas länger arbeiten. Andere wiederum wollen möglichst früh in Rente gehen. „Wer im Alter bei einer vorgezogenen Rente keine Abschläge in Kauf nehmen möchte, hat die Möglichkeit, bereits ab dem 50. Lebensjahr zusätzliche Beiträge in die Rentenversicherung einzuzahlen“, empfiehlt die Deutsche Rentenversicherung dazu. Sollte man sich später doch für einen regulären Rentenbeginn entscheiden, erhöhe man mit den Beiträgen einfach seine Rente.

Um das Rentenalter auf die eigenen persönlichen und finanziellen Bedürfnisse anzupassen, fragen Verbraucher am besten bei der Deutschen Rentenversicherung an, wie hoch die Rente in den verschiedenen Szenarien wäre. Auch ein Rentenberater kann darüber Auskunft geben. Ebenso sollten künftige Rentenbezieher weitere Kostenpunkte wie Kranken- und Pflegeversicherung oder Steuern im Auge haben, rät Manner-Löffert. Haben Verbraucher neben der gesetzlichen Rentenversicherung weitere Vorsorgeelemente - etwa die Riesterente oder eine private Rentenversicherung - gilt es auch hier mögliche Steuern und Sozialabgaben zu bedenken. Nur so lasse sich abschätzen, wie viel unterm Strich übrigbleibe, mahnt die Expertin.

Krankenversicherung in der Rente: Freiwillig oder Pflichtversichert?

Wer während seiner Erwerbstätigkeit immer gesetzlich versichert war, fällt in der Krankenversicherung der Rentner in der Regel in die Kategorie der Pflichtversicherten. Das ist ein Vorteil für all jene, die Miet- oder Kapitalerträge haben, denn diese fließen in die Berechnung des Beitrags nicht ein. „Waren Sie jedoch lange Zeit privat krankenversichert und sind erst spät wieder in die gesetzliche Krankenversicherung zurückgekehrt, zählen Sie im Alter womöglich als freiwillig Versicherte. Damit können die Kassenbeiträge dann deutlich höher ausfallen“, so die Rentenexpertin in der Wiwo.

Steuern als Rentner: Diese Freibeträge gelten

Wie viel Steuern Rentner zahlen müssen, hängt auch vom Jahr des Renteneintritts ab. Der steuerfreie Anteil ändert sich je nach Jahrgang und reduziert sich pro Jahr um einen Prozentpunkt, bis er im Jahr 2040 bei null Prozent liegt.

Jahr des Renteneintritts Rentenfreibetrag 2023 17 Prozent 2024 16 Prozent 2025 15 Prozent 2026 14 Prozent 2027 13 Prozent 2028 12 Prozent 2029 11 Prozent 2030 10 Prozent Bis 2040 0 Prozent

Rentenantrag stellen: Das gilt es zu beachten

Beim Erreichen des regulären Renteneintrittsalters fließt nicht automatisch Geld aufs Konto. Stattdessen müssen Verbraucher ihre Rente aktiv selbst beantragen. „Bevor Sie den Rentenantrag stellen, empfehle ich, Kontakt mit Ihrem Arbeitgeber aufzunehmen. Das ist zwar keine Pflicht, hilft aber oft beim reibungslosen Übergang“, so der Rat der Expertin Manner-Löffert. Denn manchmal stehe im Arbeitsvertrag, dass das Beschäftigungsverhältnis mit dem Erreichen des regulären Rentenalters automatisch ende. Doch das sei nicht immer so, in diesen Fällen gelte dann die Kündigungsfrist.