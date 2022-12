Der große Stau der Öltanker: Sanktionen treffen auch Versorgung mit nicht-russischem Öl

Von: Lisa Mayerhofer

Tanker, die überteuertes russisches Öl transportieren, verlieren seit dem 5. Dezember unmittelbar die Deckung ihres Versicherers. (Archivbild) © IMAGO/Vitaly Timkiv

Viele Öltanker, die über den Bosporus ins Mittelmeer wollen, sitzen aktuell wegen des Ölpreisdeckels und eines Versicherungsstreits in der Türkei fest. Auch nicht-sanktionierte Öltanker sind betroffen.

Ankara – Eine Folge des am Montag in Kraft getretenen Ölpreisdeckels ist nun am Bosporus erkennbar: Mindestens 20 Öltanker würden sich aktuell in türkischen Gewässern stauen, um von den russischen Schwarzmeerhäfen über den Bosporus ins Mittelmeer zu gelangen, sagte ein Insider aus der Schifffahrtsbranche der Nachrichtenagentur Reuters.

Ölpreisdeckel: Kein Versicherungsschutz für Öltanker, die Sanktionen umgehen

Mit weiteren Verzögerungen sei zu rechnen, da die Betreiber erst einmal neue Versicherungen im Rahmen des Ölpreisdeckels abschließen müssen. Das Problem: Wegen der neuen Sanktion der G7- und der EU-Staaten sowie Australiens wird das Öl-Geschäft per Schiff vor neue Herausforderungen gestellt. So dürfen Unternehmen aus den jeweiligen westlichen Staaten nur noch Geschäfte rund um den Schiffstransport von russischem Öl an Drittstaaten abwickeln, wenn beim Verkauf des Öls die Obergrenze von 60 Dollar eingehalten wird – und das betrifft auch die Versicherungen.

Derzeit stellen Unternehmen aus G7-Staaten rund 90 Prozent der Transportversicherungen weltweit und die EU ist ein wichtiger Akteur im Seefrachtgeschäft. Mit anderen Worten: Tanker, die überteuertes russisches Öl transportieren, verlieren seit dem 5. Dezember unmittelbar die Deckung ihres Versicherers. Diese sind für alle Beteiligten aber extrem wichtig, da es bei möglichen Schäden wie Kollisionen oder Lecks im Öltank um Milliardensummen geht.

Stau am Bosporus: Türkei verlangt von Öltankern Versicherungsbestätigungen

Die türkischen Schifffahrtsbehörden haben darauf reagiert, indem sie Mitte November eine Mitteilung herausgegeben haben, dass sie für alle Schiffe in türkischen Gewässern weiterhin vollen Versicherungsschutz von den westlichen Versicherungsgesellschaften erwarten – auch wenn der Versicherte gegen die Sanktionen verstoßen sollte. Dies haben die Versicherungsgesellschaften noch am Montag abgelehnt, da diese Forderung gegen die Sanktionen verstoßen würde.

Nun fordert die Türkei seit Dezember von allen mit Öl beladenen Schiffen, die den Bosporus passieren möchten, ein Schreiben ihres Versicherers, in dem bestätigt wird, dass der Versicherungsschutz für Vorfälle wie Ölverschmutzungen und Kollisionen bestehen bleibt. Betroffen sind davon vor allem Schiffe, die Öl aus Kasachstan transportieren, berichtet die britische Zeitung Financial Times. Kasachisches Öl ist an sich nicht von den Sanktionen gegen Russland betroffen.

Trotzdem: Der erste Tanker sei am 29. November am Bosporus angekommen und warte seit sechs Tagen, sagte ein Schiffshändler, der anonym bleiben möchte, dem Magazin am Montag. Der Tankerstau deute darauf hin, dass der Ölpreisdeckel die globale Versorgung auch mit nicht-russischem Öl beeinträchtigt. Normalerweise werden täglich Millionen Barrel Öl durch den Bosporus ins Mittelmeer transportiert – und damit auch nach Europa.

Experte: Russlands „Schattenflotte“ aus Öltankern erhöht Gefahr für Umweltkatastrophen

Russland selbst hat wohl schon eigene Pläne in die Tat umgesetzt, um den Ölpreisdeckel zu umgehen. Offenbar arbeitet der Kreml am Aufbau einer eigenen Tankerflotte aus gebrauchten Öltankern, die er ohne Beteiligung westlicher Firmen versichern und betreiben kann. Die meisten der gekauften Schiffe seien jedoch ziemlich alt, erklärt der Energieexperte Adnan Vatansever dem Spiegel.

„Ich weiß nicht, in welchem Zustand zum Beispiel die Schiffe aus Iran und Venezuela sind – Staaten, deren Wirtschaft seit Jahren unter westlichen Sanktionen leidet“, fügte der Experte gegenüber dem Magazin an. Außerdem bezweifle er, dass russische Schiffsversicherer den Zustand genau überprüfen würden. Damit sei auch das Unfallrisiko und die Gefahr für Umweltkatastrophen erhöht.

Einem EU-Vertreter zufolge dürfte der Aufbau einer solchen Flotte aber kurzfristig „sehr kompliziert“ sein. Er rechnete auch damit, dass Russland Schwierigkeiten haben werde, Kunden zu gewinnen.

Mit Material der dpa