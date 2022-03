Steigende Buchungszahlen: Bahn setzt um Ostern 50 zusätzliche Sonderzüge ein

Das Logo der Deutschen Bahn an der Fassade am Berliner Hauptbahnhof © Carsten Koall / dpa

Die Deutsche Bahn baut ihr Sitzplatzangebot rund um Ostern mit zusätzlichen Zügen aus.

Berlin - Eingesetzt werden 50 Sonderzüge, wie die Bahn am Dienstag mitteilte. Fahren sollen sie demnach vom 14. bis zum 24. April vor allem auf stark nachgefragten Strecken, etwa zwischen Berlin und München oder zwischen Nordrhein-Westfalen und Berlin.

Nach Angaben der Bahn gibt es derzeit steigende Buchungszahlen und generell wieder mehr Reisende im Fernverkehr. Die durchschnittliche Auslastung bei ICE-, Intercity- und Eurocity-Zügen liege mittlerweile wieder bei rund 40 Prozent. "Wir haben eine erheblich stärkere Nachfrage als im letzten Jahr zu dieser Zeit", erklärte Fernverkehrschef Michael Peterson. "Die Menschen wollen verreisen, sie wollen wieder mit dem Zug fahren."



Zugleich wies die Bahn darauf hin, dass in den diesjährigen Osterferien in vielen Regionen das Schienennetz erneuert werde, um die Infrastruktur "leistungsfähiger für die Zukunft" zu machen. "Die Baustellen sind in die Ferienzeit gelegt, um möglichst wenig den Berufs-, Schüler:innen- und Güterverkehr zu beeinträchtigen", erklärte der Konzern.



Die Bauarbeiten führen laut Bahn "auf einigen Verbindungen zu längeren Fahrtzeiten, Zug- und Halteausfällen oder zusätzlichen Umstiegen". Die aufgrund der Baustellen angepassten Fahrtzeiten sind demnach in der Fahrplanauskunft auf bahn.de und in der App DB Navigator hinterlegt. Dennoch sollten Fahrgäste einige Tage vor der Reise die gebuchten Reiseverbindungen dort noch einmal auf mögliche kurzfristige Änderungen hin überprüfen, riet das Unternehmen.

Zudem sei für Reisen in den Osterferien eine Sitzplatzreservierung zu empfehlen. Erfahrungsgemäß seien das Wochenende zum Ferienstart am 8. und 9. April sowie der Gründonnerstag und Ostermontag "besonders reisestarke Tage". An sieben besonders stark frequentierten Hauptbahnhöfen wie Frankfurt am Main, Berlin, München und Köln sind demnach "zwischen Gründonnerstag und Ostermontag zusätzliche Mitarbeitende im Einsatz, die den Fahrgästen bei Umstieg und Einstieg behilflich sind". jm/hcy