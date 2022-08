Steigende Energiepreise: Wirtschaftsverbände fordern Entlastungen

Teilen

Energiepreise (Symbolbild) © IMAGO/Rene Traut

Wirtschaftsvertreter warnen vor den Folgen der hohen Energiepreise für Unternehmen und fordern Entlastungen.

Berlin in Deutschland - "Nach der Ankündigung der Mehrwertsteuersenkung auf Gas für die Verbraucherinnen und Verbraucher muss es jetzt auch tatsächlich wirksame Unterstützungsprogramme für die mittelständische Industrie in Deutschland geben", erklärte am Freitag etwa der Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie.

"Die steigenden Energiekosten werden für die Industrie und den Mittelstand zu einer kaum tragbaren Belastung", mahnte auch der Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft. Für viele seien die aktuellen Gaspreise "existenzbedrohend". "Ohne Entlastungen für die besonders getroffenen Branchen wird der Wirtschaftsstandort Deutschland großen Schaden nehmen."



Die von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag angekündigte Senkung der Mehrwehrsteuer auf Gas von 19 auf sieben Prozent helfe den Unternehmen nicht, kritisierte der Verband der Chemischen Industrie. Denn sie zahlten keine Mehrwertsteuer. Betriebe können die von ihnen beim Einkauf und auf Betriebsausgaben gezahlte Mehrwertsteuer mit der Umsatzsteuer verrechnen, die sie ihren Kunden aufschlagen und anschließend an den Staat abführen.

Die geplante Gasumlage müssten allerdings auch alle Betriebe zahlen, monierte der Verband der Familienunternehmer. Daraus ergebe sich "eine erhebliche Schwächung unseres gesamten Wirtschaftsstandorts".



Mit der Gasumlage sollen Gasimporteure für Mehrkosten wegen ausfallender Lieferungen aus Russland entschädigt werden. Der Aufschlag für Gaskunden liegt zunächst bei 2,419 Cent pro Kilowattstunde. pe/ilo

Bericht: Energiesparplan sieht ab September Reihe von Verboten vor



Die von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bereits angekündigte Verordnung zum Energiesparen sieht einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge eine Reihe von Verboten ab September vor. Einzelhändler etwa dürften die Türen ihrer Geschäfte nicht dauerhaft offenhalten, nachts beleuchtete Werbung solle verboten werden, zitierte die Zeitung am Freitag aus dem Verordnungsentwurf. Private Schwimmbecken sollen nicht mehr mit Gas oder Strom beheizt werden dürfen; für Pools in Hotels, Schwimmbädern oder Rehazentren gelte das nicht.



In öffentlichen Gebäuden sollen Gemeinschaftsflächen wie Eingangsräume oder Flure nicht mehr beheizt werden; ausgenommen sind Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Kindertagesstätten. In Arbeitsräumen in öffentlichen Gebäuden soll laut Verordnung nur noch bis auf bestimmte Maximalwerte geheizt werden dürfen, wie die "Bild" weiter berichtete: Für "körperlich leichte und überwiegend im Sitzen ausgeübte Tätigkeiten" seien dies 19 Grad Celsius, für "körperlich schwere Tätigkeiten" zwölf Grad.



Habeck hatte die Energiesparverordnung Mitte August angekündigt und auch erste Einzelheiten genannt, etwa die 19-Grad-Regel in öffentlichen Liegenschaften. Die Verordnung mit einer Gültigkeit von sechs Monaten soll laut Wirtschaftsministerium direkt vom Bundeskabinett ohne Beteiligung des Bundestags oder Bundesrats beschlossen werden und zum 1. September in Kraft treten.



Im August war der Gas-Notfallplan der EU in Kraft getreten. Die Mitgliedsländer sollen demnach ab Anfang August bis März kommenden Jahres 15 Prozent Gas einsparen - verglichen mit dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre dieser Periode. Wie die 27 EU-Länder dies tun, bleibt ihnen selbst überlassen. Das deutsche Einsparziel lautet 20 Prozent. ilo/pe