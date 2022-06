Steigende Verbraucherpreise: Linke will weiteres Entlastungspaket

Dietmar Bartsch © IMAGO/Christian Spicker

Angesichts der stark steigenden Verbraucherpreise fordert die Linke ein weiteres Entlastungspaket für die Bürger.

Berlin in Deutschland - "Wir brauchen jetzt angesichts der gigantischen Inflation, angesichts der Energiepreisentwicklung ein weiteres Entlastungspaket, damit wirklich die Bürgerinnen und Bürger, die sich das nicht leisten können, die Chance haben, ihr normales Leben weiterzuführen", sagte Linksfraktionschef Dietmar Bartsch am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin".

Die beiden bisherigen Entlastungspakete seien grundsätzlich richtige Maßnahmen, auch wenn es sich aus seiner Sicht im Vergleich zu der "gigantischen" Summe, die etwa für das Sondervermögen für die Bundeswehr anfalle, eher um "Päckchen" handele.



"Man wird mit der Fortsetzung dessen, was die große Koalition gemacht hat - und nichts anderes ist dieser Haushalt -, wird man nicht weiter kommen", sagte Bartsch. Nötig sei es, dass diejenigen, "die stärkere Schultern haben, auch mehr belastet werden müssen, und das geschieht einfach nicht".



Zwei Maßnahmen aus dem zweiten Entlastungspaket traten am Mittwoch in Kraft: Bundesweit gilt für drei Monate lang das Neun-Euro-Ticket im Öffentlichen Nahverkehr, zudem wurde der Tankrabatt wirksam. Beide Maßnahmen sollen die Bürgerinnen und Bürger von den hohen Energiekosten infolge des Ukraine-Kriegs entlasten. bfi/ck

Wissing: Neun-Euro-Ticket ist "längst in den Herzen der Bürger angekommen"



Zum bundesweiten Start des Neun-Euro-Tickets am Mittwoch hat sich Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) erfreut über die große Resonanz gezeigt. "Es ist ein Erfolg, dass wir jetzt schon sieben Millionen Tickets verkauft haben", sagte Wissing im ZDF-"Morgenmagazin". Das Ticket sei "längst in den Herzen der Bürgerinnen und Bürger angekommen", sagte er. Die Rückmeldungen seien "so positiv, dass ich mich wirklich freue, dass der ÖPNV so im Rampenlicht steht".



Der Verkehrsminister äußerte die Hoffnung, dass mit der stark vergünstigten Monatskarte für den öffentlichen Nahverkehr eine Steigerung der Nutzerzahlen einhergeht. Seit der Corona-Pandemie seien die Fahrgastzahlen zurückgegangen und derzeit gebe es lediglich eine Auslastung von etwa 80 Prozent, sagte Wissing. "Wir wollen zurück zu vielen Nutzerinnen und Nutzern."



Langfristig seien beim ÖPNV aber auch Strukturveränderungen nötig, führte der Minister weiter aus. Mit der Frage, was dauerhaft besser werden müsse, werde sich eine Arbeitsgruppe gemeinsam mit Ländern im Herbst befassen. Dort sollten dann auch die Erkenntnisse aus dem Neun-Euro-Ticket mit einfließen.



Mit dem Ticket können Fahrgäste von Juni bis August für jeweils neun Euro monatlich im ÖPNV Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen sowie Fähren nutzen, im Regionalverkehr S-Bahnen, Regionalbahnen und Regionalexpress-Züge, und zwar deutschlandweit. Für Diskussionen sorgt aber weiterhin die Frage, wie der ÖPNV langfristig besser aufgestellt kann und wie die Finanzierung dafür aussehen soll. jm/bk