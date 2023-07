Steigender Zuspruch für AfD: Schirdewan befürchtet Rechtsruck

Teilen

Martin Schirdewan © Frank Gaeth/Imago

Linken-Parteichef Martin Schirdewan hat vor einem Rechtsruck in Deutschland und Europa gewarnt.

Berlin in Deutschland - „Das Land und Europa sind gerade dabei, extrem nach rechts zu kippen“, sagte Schirdewan am Freitag der Nachrichtenagentur AFP anlässlich des AfD-Bundesparteitags in Magdeburg. „Zeitgleich veranstaltet die extreme Rechte einen Parteitag, der unter der Fahne von Demokratieabschaffung und Anti-Europa steht.“

Schirdewan gab der Bundesregierung eine Mitschuld am Aufstieg der AfD in den Umfragen. „Die starke Unzufriedenheit mit der Ampel-Koalition in Berlin wie auch ein speziell ostdeutsches Gefühl, Bürger zweiter Klasse zu sein, geben der AfD gerade einen gefährlichen Auftrieb“, sagte der Linken-Chef. „Die Ampel hält ihre Versprechen nicht ein, und die Rechten spielen mit dem Frust der Menschen.“

Die „effektivste Gegenmaßnahme kann nur eine starke Sozialpolitik sowie die klare Kante gegen rechts sein“, sagte Schirdewan. Er fügte hinzu: „Dass der Finanzminister ausgerechnet bei Projekten gegen Rechtsextremismus kürzen will, ist dabei unverständlich.“ pw/cha/mt