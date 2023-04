Steinmeier fordert Deutsche zum Anlegen vielfältiger Gärten auf

Frank-Walter Steinmeier © M. Popow/IMAGO

Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident, hat die Deutschen aufgefordert, möglichst vielfältige Gärten anzulegen.

Mannheim in Deutschland - „Ein Garten bedeutet Vielfalt, Buntheit, Diversität, Schönheit durch Verschiedenheit“, sagte Steinmeier am Freitag laut Redemanuskript bei der Eröffnung der Bundesgartenschau (Buga) in Mannheim.

Dagegen strahle die Vereinheitlichung oder Verödung von Gärten durch Steinplatten, Schotter und Schüttgut nicht nur „finstere Langeweile aus“, sondern sei „im tiefsten Sinne lebensfeindlich“. „Pflanzen und Insekten brauchen Lebensraum, auch in den kleinen und kleinsten Gärten und Vorgärten - jeder, der für ein paar Quadratmeter Garten verantwortlich ist, kann hier etwas tun.“



Die in Mannheim eröffnete Bundesgartenschau geht bis zum 8. Oktober, die Veranstalter hoffen auf rund zwei Millionen Besucher. Neben dem früher von der US-Armee als Militärgelände genutzten Spinellipark findet die Buga auch im Luisenpark statt. In der Geschichte der Bundesgartenschauen steht damit das bisher zweitgrößte Gelände zur Verfügung. Eine Seilbahn über den Neckar verbindet die beiden Parks.



Steinmeier sagte, eine Gartenschau sei keine nebensächliche Veranstaltung für Hobbygärtner und Erholungssuchende. „Eine Gartenschau ist vielmehr Ermutigung und Verpflichtung - hier wird uns die buchstäblich grundlegende menschliche Aufgabe vor Augen geführt, unsere Welt zu bewahren, zu hüten und behutsam zu gestalten.“



Steinmeier nannte das nachhaltige Konzept der Mannheimer Buga vorbildlich. Es würden viele innovative Ideen ausprobiert und vorgestellt - „das alles macht mir Hoffnung, und das alles sollte uns Mut machen, dass wir gemeinsam tatsächlich vieles anders und vieles besser machen können.“ ran/cfm