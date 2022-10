Steuererklärung: Abgabefrist endet im Oktober – was Sie jetzt beachten müssen

Von: Lisa Mayerhofer

Teilen

Dieses Jahr muss die Steuererklärung erst bis Ende Oktober abgegeben werden. Doch wer ist dazu überhaupt verpflichtet? Eine aktuelle Übersicht.

Berlin – Nicht nur für die Abgabe der Grundsteuererklärung ist die Deadline am 31. Oktober. Auch für die Steuererklärung 2021 haben Betroffene bis zu diesem Datum Zeit, diese einzureichen. Das bedeutet: Wer das leidige Thema bisher vor sich hergeschoben hat, sollte nun langsam in die Gänge kommen. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Welche Fristen gelten bei der Steuererklärung 2021?

In diesem Jahr gibt es mehr Zeit für die Steuererklärung – sie sollte bis zum 31. Oktober statt bisher den 31. Juli abgegeben werden. Wer sich von einem Steuerberater oder einem Lohnsteuerhilfeverein helfen lässt, für den verlängert sich die Abgabefrist für 2021 sogar bis zum 31. August 2023.

Verpassen sollte man die Deadlines allerdings auf keinen Fall. Christina Georgiadis vom Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe warnt: „Wenn die Abgabefrist abgelaufen ist, werden für jeden angefangenen Monat 0,25 Prozent der festgesetzten Steuer zusätzlich zur Steuer fällig, mindestens aber 25 Euro. Das heißt, wenn Sie beispielsweise einen Monat und einen Tag später abgeben, zahlen Sie schon 0,5 Prozent oder eben mindestens 50 Euro obendrauf.“

Wer ist verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben?

Nicht jeder ist verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben. Viele Arbeitnehmer haben die Steuerpflicht bereits durch den monatlichen Lohnsteuerabzug abgegolten. Sie können aber freiwillig eine Steuererklärung machen, was sich in vielen Fällen finanziell lohnt.

Für Bafög-Empfänger gilt: Augen auf bei der Steuererklärung. Denn hier gibt es einige Besonderheiten. © Christin Klose/dpa-tmn

Eine Abgabepflicht gibt es für Menschen, die Einnahmen aus einem Nicht-Angestelltenverhältnis haben – wie beispielsweise Selbständige, Gewerbetreibende oder Landwirte. Diese Abgabepflicht tritt ein, wenn die Einkünfte insgesamt oberhalb des Grundfreibetrags liegen. Für 2021 liegt der Betrag bei 9.744 Euro, bei einem zusammen veranlagten Ehepaar bei 19.488 Euro.

Was gilt für Rentner?

Auch Rentner sind alljährlich zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet, wenn das zu versteuernde Einkommen den jährlichen Grundfreibetrag (siehe oben) übersteigt. Zum Einkommen gehören unter anderem die Rente sowie Einnahmen aus Betriebsrenten, Zinsen oder Vermietung. Allerdings bleibt ein Teil der gesetzlichen Rente steuerfrei – abhängig vom Rentenbeginn.

Welche Tools können bei der Steuererklärung helfen?

Die Steuererklärung kann digital bei der Online-Plattform Elster ausgefüllt werden. Für Laien können aber auch Apps und Programme für eine Steuererklärung eine große Hilfe sein – sie bieten oft zusätzliche Tipps, um eine größere Auszahlung herauszuholen.

Welche Unterlagen brauche ich für die Steuererklärung?

Das kann je nach persönlicher Lage sehr unterschiedlich ausfallen. In den meisten Fällen braucht man den Einkommensteuerbescheid des Vorjahres, Kontoauszüge, Lohnsteuerbescheinigungen sowie Versicherungsnachweise. Dazu kommen dann unter anderem Belege für Werbungskosten wie etwa Fahrtkosten oder Arbeitszimmer sowie Belege zu Einnahmen wie etwa aus einer Vermietung. Diese Liste kann sich noch um einige Punkte erweitern – je nachdem, wie viel man ansetzen muss bzw. absetzen kann. Wer sich unsicher ist, dem kann ein Steuerberater oder der Lohnsteuerhilfeverein weiterhelfen.

Steuererklärung 2021: Welche aktuellen Änderungen gibt es?

Wegen der Corona-Pandemie gibt es für 2021 einige neue Steuererleichterungen. Georgiadis erklärt das am Beispiel Homeoffice und Pendlerpauschale: „Wenn Sie zu Hause kein eigenes Arbeitszimmer haben, aber im Homeoffice waren, können Sie immerhin für bis zu 120 Tage 5 Euro am Tag steuerlich geltend machen. Dazu kommt dann noch die Pendlerpauschale für die Tage, an denen Sie zur Arbeit gefahren sind. Die Pendlerpauschale wurde jüngst für längere Arbeitswege erhöht und gilt auch für Fahrgemeinschaften. Für die einfache Fahrt zum Arbeitsplatz bis 20 Kilometer können Sie 30 Cent pro Kilometer ansetzen, ab dem 21. Kilometer sind es sogar 35 Cent.“ (dpa/lma)