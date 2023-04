OECD warnt: Deutsche müssen zu viel Steuern zahlen

Von: Dennis Fischer

Nur in Belgien ist die Abgabenlast unter den Industrieländern höher als in Deutschland. © Bernd Wüstneck/dpa

In Deutschland ist die Abgabenbelastung so hoch wie in kaum einem Industrieland. Nur in Belgien müssen die Bürger noch mehr Steuern und Abgaben zahlen.

Berlin/Paris – Die Deutschen müssen so viel Steuern und Abgaben zahlen wie in kaum einem anderen Industrieland. Nur in Belgien ist die Abgabenbelastung noch höher, berichtete die Süddeutsche Zeitung mit Verweis auf einen Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Demnach muss ein verheiratetes Paar mit Kindern durchschnittlich 40,8 Prozent seines Arbeitseinkommens abführen. Die OECD hatte 38 Mitgliedsländer verglichen.

In Belgien beträgt die Belastung 45,4 Prozent, während der OECD-Schnitt bei 29,4 Prozent liegt. Ähnlich sieht es bei Alleinstehenden aus: Hier fallen in Deutschland 47,8 Prozent an Steuern und Sozialabgaben auf die Arbeitseinkommen an. Auch in diesem Vergleich liegt nur Belgien mit 53,0 Prozent darüber. Der OECD-Schnitt für diesen Haushaltstypen wird mit 34,6 Prozent angegeben.

Hohe Steuern und Abgaben in Deutschland

„Niedrigere und mittlere Arbeitseinkommen unterliegen in Deutschland im internationalen Vergleich relativ hohen Steuern und Abgaben“, sagte die Leiterin des OECD Berlin Centre, Nicola Brandt, der Nachrichtenagentur Reuters. „Das liegt vor allem daran, dass die Sozialversicherungssysteme im Wesentlichen über Sozialabgaben finanziert werden.“ Den relativ hohen Abgaben stünden damit aber auch direkte Leistungen wie Rentenansprüche, Kranken- und Arbeitslosenversicherung gegenüber. Das sei nicht in allen OECD-Ländern so.

Die OECD warnte davor, dass hohe Steuern und Abgaben auf niedrige Arbeitseinkommen zu Fehlanreizen führen. „Unter Umständen lohnt es sich nicht, mehr zu arbeiten und besser bezahlte Stellen anzunehmen“, sagte Brandt. Deswegen habe die OECD bereits in der Vergangenheit häufig empfohlen, geringere Arbeitseinkommen zu entlasten. „Da Umwelt- und Grundsteuern im internationalen Vergleich nicht sehr hoch sind und es zum Teil recht großzügige Befreiungen von der Besteuerung auf Erbschaften und Kapitaleinkünfte gibt, sind aufkommensneutrale Reformen der Steuer- und Transferstruktur denkbar, die geringere Arbeitseinkommen entlasten.“