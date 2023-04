Rentenerhöhung im Juli: Warum manchen Ruheständlern eine böse Überraschung droht

Von: Patricia Huber

Ab Juli erhalten die deutschen Rentner mehr Geld. Doch für manche könnte die Rentenanpassung mehr Fluch sein als Segen.

Berlin – Ab dem 1. Juli dürfen sich ­­die rund 21 Millionen deutschen Rentner über mehr Geld freuen. Dann steigen nämlich die Renten um 4,39 Prozent im Westen und um 5,86 Prozent im Osten, wie Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kürzlich verkündete. Doch die Erhöhung der Rente wird sich für einige Ruheständler sogar zur negativen Nachricht entwickeln.

Rente steigt: Manchen Rentnern droht Steuerpflicht

Denn durch die Rentenanpassung kann es passieren, dass Rentner erstmals steuerpflichtig werden, auch wenn sie es zuvor nicht waren. Denn wer durch die Steuererhöhung den Steuergrundfreibetrag von 10.908 Euro überschreitet, wird steuerpflichtig. Das liegt daran, dass Rentenanpassungen immer versteuert werden müssen. Es erhöht sich dadurch also nicht der Rentenfreibetrag. Der Rentenfreibetrag hängt davon ab, in welchem Jahr man in Rente geht. Einen Überblick liefert folgende Tabelle:

Musterrechnung: Rentnerin Renate K. lebt in München und ist im Jahr 2020 in Rente gegangen. Sie erhält derzeit eine monatliche Bruttorente von 1100 Euro, was eine Jahresrente von 13.200 Euro ergibt. Davon muss sie 80 Prozent versteuern. Somit beträgt ihr steuerpflichtiger Rentenanteil vor der Rentenanpassung 10.560 Euro, wodurch sie keine Steuern bezahlen müsste. Durch die Rentenanpassung erhöht sich Renates Rente aber ab Juli auf 1148 Euro pro Monat. Das ergibt eine Jahresrente von 13.776 Euro und der steuerpflichtige Rentenanteil erhöht sich um 576 Euro auf 11.136 Euro. Somit muss die Rentnerin 228 Euro versteuern.

Rente und Steuern: Prüfen, was absetzbar ist

Auch in unserer Musterrechnung kann es der Fall sein, dass die betroffene Rentnerin am Ende doch keine Steuern bezahlen muss. Das hängt davon ab, welche Ausgaben sie noch hat, die ihre Steuerlast senken. Auch Rentner können Ausgaben wie etwa Spenden, Werbungskosten oder Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung steuerlich geltend machen und dadurch Geld sparen. Eine Steuererklärung muss aber in jedem Fall abgegeben werden.

Für manche Rentner könnte die Rentenanpassung dazu führen, dass sie steuerpflichtig werden. © Christin Klose/dpa-tmn

Die Berechnung zeigt also deutlich, dass durch die Rentenerhöhung einige Rentner in die Steuerpflicht rutschen können. Durch die geringe Erhöhung fällt der steuerpflichtige Anteil jedoch in der Regel nicht allzu hoch aus und kann bestenfalls durch andere Ausgaben, die geltend gemacht werden, ausgeglichen werden. (ph)