„Stockt auf allen Ebenen“: Kritik an Familienpolitik

Serpil Midyatli © Andre Lenthe/Imago

Abgeordnete der Ampel-Parteien haben Kritik am Stillstand bei Familienpolitik geäußert.

Berlin in Deutschland - Vertreter der Regierungsparteien haben die Ampelkoalition zu einer entschlosseneren Familienpolitik aufgerufen. „Es stockt leider auf allen Ebenen“, sagte die SPD-Politikerin Serpil Midyatli dem „Spiegel“ in einem am Freitag veröffentlichten Interview. Die „Ampel“ müsse in der Familienpolitik deutlich nachlegen, die Kindergrundsicherung etwa dürfe nicht am Geld scheitern. Sie erwarte von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), „dass er sich bewegt“.

Die Grünen-Familienpolitikerin Emilia Fester äußerte sich ähnlich. „Sehr angespannt“ sei die Lage, sagte Fester dem „Spiegel.“ Auch sie machte FDP-Chef Lindner für die schlechte Stimmung bei dem Thema verantwortlich. „Der Finanzminister scheint keinerlei Interesse an Familienpolitik zu haben. Hätte er es, müsste die Familienministerin nicht einfach mal 500 Millionen einsparen“, sagte Fester mit Blick auf den Haushaltsentwurf.



Die FDP legt den Fokus auf andere Vorhaben, etwa den „Mutterschutz für Selbstständige“. Dieses Instrument sei in der Vergangenheit leider immer wieder vergessen worden, sagte der FDP-Abgeordnete Matthias Seestern-Pauly. Es bestehe hier „eine Regelungslücke, die gerade Frauen oft davon abhält, das Wagnis Selbstständigkeit in Angriff zu nehmen und ihre Geschäftsideen umzusetzen“, sagte Seestern-Pauly.

Innerhalb der Ampelkoalition wird seit Monaten über die Ausgestaltung der geplanten Kindergrundsicherung gestritten. In der Planung Lindners sind als „Merkposten“ ab 2025 zwei Milliarden Euro jährlich für das Vorhaben vorgesehen. Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne), die ursprünglich einen Finanzbedarf von zwölf Milliarden Euro angemeldet hatte, korrigierte die Summe kürzlich nach unten und gab als neues Ziel „zwei bis sieben Milliarden Euro“ aus. bfi/dja