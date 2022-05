Akute Störung bei Kartenzahlungen länger als befürchtet – Bundesweit fallen massenhaft Terminals aus

Supermärkte, Tankstellen, Händler

Am Dienstag kam es in Supermärkten, Tankstellen und bei Händlern zu Störungen bei Kartenzahlungen, die bis Mittwochmorgen andauerten. Einem Bericht zufolge ist ein bestimmter Kartenleser betroffen.

München – In ganz Deutschland gibt es seit Dienstag immer wieder Probleme bei der Kartenzahlung. Kunden können in Tankstellen, Supermärkten und auch bei anderen Händlern teilweise nicht mehr mit ihrer EC-Karte oder Kreditkarte zahlen. Auf dem Informationsportal allestörungen.de häuften sich Meldungen aus dem gesamten Bundesgebiet.

Dabei scheinen alle großen Anbieter – wie etwa Visa, Sparkassen, Volksbanken, Commerzbank – betroffen zu sein. Mehrere Supermärkte, wie etwa Konsum Dresden, informierten ihre Kunden auf Facebook über das Problem: „Achtung, ein wichtiger Hinweis für euch! Aufgrund einer deutschlandweiten Störung ist aktuell keine Kartenzahlung in unseren Märkten möglich.“

Störung bei Kartenzahlung: Offenbar ein bestimmter Kartenleser betroffen

Mittlerweile haben sich einige betroffene Anbieter zu der Störung geäußert. Der Software-Anbieter Huth, der Kassensysteme für Tankstellen anbietet, schrieb zum Beispiel auf seiner Website, dass aktuell Teile eines bestimmten Zahlungsverkehrs von einer Netzstörung betroffen seien. Dabei handele es sich aber nicht um eine Störung im Huth-System, sondern im Netzbetrieb, betonte der Hersteller: „Die Terminals können sich nicht mit dem Host verbinden. Es wird bereits an einer Störbehebung gearbeitet.“

„Wir verzeichnen, wie auch andere Netzbetreiber, aktuell bundesweit erhebliche Einschränkungen bei der Verarbeitung von Transaktionen bei Kartenzahlungsterminals des Typs H5000 des Herstellers Verifone“, teilte auch der Zahlungsdienstleister Payone am Mittwoch in Frankfurt mit. Ursache sei den ersten Erkenntnissen nach eine Störung innerhalb bestimmter Versionen der von dem US-Hersteller bereitgestellten Software.

Störung bei Kartenzahlung: Betroffene Terminals fallen für alle Zahlungsarten aus

Der Bundesverband deutscher Banken stellte stellvertretend für die Deutsche Kreditwirtschaft klar, dass die betreffenden Terminals zwar komplett für alle Zahlungsarten ausfallen, der entsprechende Typ jedoch nur einen geringen Anteil an allen in Deutschland eingesetzten Geräten ausmache. „Netzbetreiber und technische Dienstleister arbeiten intensiv an einer Fehlerbehebung“, hieß es weiter.

Auch der Finanzdienstleister Concardis bestätigte das Problem mit dem Terminal-Typ. Ein Sprecher des Unternehmens machte jedoch deutlich, dass betroffene Händler keinen eigenen Neustart der Geräte vornehmen sollten. Auch sollten die Geräte weiterhin an Strom und Netzwerk angeschlossen bleiben. Nur so könne der Hersteller das Problem lösen. Payone und Concardis gaben ebenfalls an, dass sie mit Verifone in Kontakt stünden und an einer Behebung des Problems arbeiteten. (lma/dpa)

