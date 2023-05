Habecks Heiz-Pläne: Zu viel Feinstaub - Umweltbundesamt macht Front gegen Kamin- und Holzöfen

Von: Markus Hofstetter

Kaminöfen und andere Holzheizungen stoßen in Deutschland so viel Feinstaub aus wie der Straßenverkehr. Deswegen lehnt das Umweltbundesamt deren Förderung ab.

Dessau-Roßlau - Die Feinstaubbelastung in Deutschland sorgt vor allem an Silvester für Diskussionen. Feuerwerkskörper sorgen nach Angaben des Umweltbundesamtes (UBA) dafür, dass die Feinstaubbelastung an Neujahr zu den höchsten im ganzen Jahr gehört. Laut einem Sprecher des Amtes ist das Feuerwerk insgesamt jedoch nicht zwingend ein großes Problem für die Umwelt. In den Stunden nach Mitternacht könne sehr viel Feinstaub in der Luft verteilt sein, später nehme die Belastung wieder ab. Wie schnell das gehe, hänge vom Wetter ab. Auch am letzten Neujahrstag gab es im Schnitt keine extreme Feinstaubbelastung.

Umweltbundesamt: Feinstaubbelastung durch Holzheizungen so hoch wie durch Verkehr

Es anderes Thema ist die massive Feinstaubbelastung durch Holzheizungen. „Mittlerweile entfallen mehr als 20 Prozent der gesamten Feinstaubemissionen auf Holzheizungen. Das ist ungefähr die Größenordnung der Emissionen aus dem Straßenverkehr“, warnt UBA-Präsident Dirk Messner im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Vor allem Einzelraumfeuerungen wie Kamine und Öfen, von denen es über elf Millionen in Deutschland gebe, stellten eine wesentliche Feinstaubquelle dar. Daher lehne das UBA die Förderung von Holzheizungen ab und fordere höhere Standards in Bezug auf die Luftreinhaltung.

Das Problem hat sich durch die Energiekrise verschärft. Denn durch gestiegene Preise für Öl und Gas hat die Nachfrage nach Kaminöfen in Deutschland deutlich zugelegt. Doch nach dem vom Bundeskabinett beschlossenen neuen Gebäudeenergiegesetz soll unter anderem das Heizen mit Biomasse wie etwa Holz nur in Bestandsgebäuden eine Option bleiben, in denen andere Lösungen nicht machbar oder sinnvoll sind, etwa wegen des Denkmalschutzes.

Umweltbundesamt macht Front gegen Kaminöfen: Waldbesitzer sind alarmiert

Waldbesitzer sind alarmiert. „Mit der Diskriminierung der erneuerbaren Holzenergie gefährdet die Bundesregierung die nachhaltige Waldpflege in Deutschland“, sagte Irene Seling, Hauptgeschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft der Waldeigentümer auf ihrer Webseite. Für die Waldeigentümer sei die Vermarktung von Restholz, das nicht höherwertiger verwendet werden könne, als Brennholz eine wichtige Einnahmequelle, um den klimaresilienten Waldumbau zu finanzieren.

UBA-Präsident Messner kann das nachvollziehen. „Wir verstehen auch, dass Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer daran ein ökonomisches Interesse haben. Dieses Restholz kann dann in Holzheizungen gehen, die als Zentralheizungen mit Pellets betrieben werden“, sagt er. Das mache einen großen Unterschied zur Verbrennung von Holz in Kaminen. Die Emissionen von Kaminen fielen deutlich höher aus als bei Pelletheizungen, die automatisch gesteuert würden und über Staubabscheider verfügten, die den Abgasen den Feinstaub entzögen. Doch aus der Perspektive des Klimaschutzes sei es stets besser, Holz zu verarbeiten, als es zu verbrennen.

Umweltbundesamt und das Heizen mit Holz: Verbrennen läuft nie vollständig ab

Das UBA sieht das Verbrennen von Holz grundsätzlich kritisch. Das Amt betont auf seiner Internetseite, dass dabei klima- und gesundheitsschädliche Stoffe entstehen können. Denn das Verbrennen von Holz, gerade von Scheitholz in kleinen Holzfeuerungsanlagen wie Kamin- oder Kachelöfen ohne automatische Regelung, laufe nie vollständig ab und es entstünden neben gesundheitsgefährdenden Luftschadstoffen auch klimaschädliches Methan, Lachgas und Ruß.

Um möglichst emissionsarm und mit einem möglichst hohen Wirkungsgrad zu heizen, empfiehlt das UBA die Nutzung von gut aufbereitetem und getrocknetem Holz aus nachhaltiger regionaler Forstwirtschaft sowie moderne, effiziente und emissionsarme Feuerstätten.

Neues Bundes-Immissionsschutzgesetz: Kaminöfen müssen Grenzwerte einhalten

Allerdings könnte sich für einige Kaminöfenbesitzer das Thema von selbst erledigen. Denn ab 2025 greifen die Fristen des sogenannten Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG). Demnach dürfen Kaminöfen und Holzöfen maximal 0,15 Gramm Staub und vier Gramm Kohlenmonoxid pro Kubikmeter Abgas ausstoßen. Werden diese Grenzwerte nicht eingehalten, muss der Ofen stillgelegt oder bis 31. Dezember 2024 nachgerüstet werden.