Streik bei Hamburger Verkehrsunternehmen: „Massive Einschränkungen“ erwartet

Öffentlicher Nahverkehr in Hamburg (Symbolbild) © Hanno Bode/IMAGO

Wegen eines Streiks kann es in Hamburg am Mittwoch zu starken Störungen im öffentlichen Nahverkehr kommen.

Hamburg in Deutschland - Das Verkehrsunternehmen Hochbahn warnte am Dienstag auf Twitter vor „massiven Einschränkungen“. Die Gewerkschaft Verdi hatte am Montag zu einem 24-stündigen Warnstreik ab Mittwochmorgen um 3.00 Uhr aufgerufen. Hochbahn betreibt die Hamburger U-Bahn sowie einen Großteil des städtischen Busnetzes.

„Ob der Betrieb aufgenommen werden kann, ist noch unklar“, erklärte das Unternehmen. Demnach sind sowohl U-Bahn als auch Busverkehr betroffen.



Verdi fordert für die Beschäftigten insbesondere mehr Lohn. Der Gewerkschaft zufolge war die zweite Verhandlungsrunde am Donnerstag ergebnislos verlaufen. pe/bk