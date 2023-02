Streiks an Flughäfen zum Ferienbeginn: 2.340 Flüge fallen deuschlandweit aus

Von: Amy Walker

Verdi hat für Freitag zu ganztägigen Warnstreiks an mehreren deutschen Flughäfen aufgerufen. Betroffen sind 300.000 Passagiere von über 2.300 Flügen, die ausfallen müssen.

Frankfurt – Seit Freitagmorgen sind große Teile des deutschen Flugverkehrs lahmgelegt. In Frankfurt, München, Hannover, Stuttgart, Bremen, Hamburg und Dortmund kam durch den Ausstand der reguläre Betrieb weitgehend zum Erliegen. Auch an nicht bestreikten Flughäfen wie etwa Berlin kam es in Folge der Warnstreiks teilweise zu Einschränkungen.

Flughafen-Streik der Verdi: Chaostage für die Lufthansa

Nach Schätzungen des Flughafenverbandes ADV sind knapp 300.000 Passagiere von gut 2340 Flugausfällen betroffen. Der Verband sprach von einer „beispiellosen Eskalation“. Allein die Lufthansa musste rund 1300 Verbindungen streichen, nachdem sie die von einem Bagger verursachte IT-Panne vom Mittwoch überwunden hatte. Durch die IT-Panne musste der Flughafenbetrieb in Frankfurt zeitweise komplett stillstehen.

Flughafen-Mitarbeiter in Streikwesten in der Abflughalle B im Terminal 1 des Frankfurter Flughafens. © Arne Dedert/dpa

Verdi Streik: Tarifrunde geht am 22. Februar weiter

Mit dem Ausstand nicht nur an den Flughäfen wollen die Beschäftigten ihren Forderungen im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen Nachdruck verleihen. Neben dem öffentlichen Dienst gibt es zudem örtliche Verhandlungen für die Bodenverkehrsdienste sowie eine bundesweite Tarifrunde für die Luftsicherheit. Gemeinsame Kundgebungen sind geplant.

Verdi und der Beamtenbund DBB fordern im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen. Die Laufzeit soll zwölf Monate betragen. Die Arbeitgeber haben die Forderungen zurückgewiesen. Die zweite Verhandlungsrunde ist für den 22. und 23. Februar in Potsdam geplant. Ein Angebot der Arbeitgeber liegt bislang nicht vor.

„Wenn sich jetzt nichts tut bei der Vergütung, dann wird uns allen wieder ein Chaos-Sommer bevorstehen - und das müssen wir dringend verhindern“, sagte Verdi-Vize Christine Behle am Freitagmorgen im RBB-Inforadio.

Streiks an deutschen Flughäfen: Tausende Streikende erwartet

An den sieben bestreikten Flughäfen soll es Freitag Kundgebungen geben. Allein in Frankfurt wurden zwischen 2.000 und 3.000 Demonstranten erwartet. Am Flughafen München beginnt die Kundgebung um 11 Uhr.

In Bayern beginnen heute die Faschingsferien. Neben den Ferienfliegern sind aber auch Anreisen für die heute startende Münchener Sicherheitskonferenz betroffen. Für die MSC wurden jedoch Ausnahmen genehmigt. „Alle Privatflüge, die für die MSC angemeldet sind, werden angenommen und abgefertigt“, sagte ein Flughafensprecher am Donnerstag. Teilnehmer, die einen Linienflug gebucht hätten, müssten hingegen umbuchen.

Auch den Donnerstag nutzten demnach einige MSC-Teilnehmer bereits zur Anreise. US-Vizepräsidentin Kamala Harris landete am Vormittag in der bayerischen Landeshauptstadt. (wal/dpa)