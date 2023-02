Streik am Flughafen München: Darauf sollten sich Passagiere gefasst machen

Von: Amy Walker

Verdi hat für Freitag zu Streiks an deutschen Flughäfen aufgerufen. In Bayern beginnen dann auch die Faschingsferien. Welche Airlines sind betroffen? Was sollten Passagiere tun? Ein Überblick.

München – Am Freitag, dem 17. Februar 2023, hat die Gewerkschaft Verdi zu einem ganztägigen Streik an mehreren deutschen Flughäfen aufgerufen. Auch der Flughafen München ist betroffen. Hintergrund sind die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst sowie die Verhandlungen für Beschäftigte in der Luftsicherheit und im Bodenverkehrsdienst.

Streik am Flughafen München: Welche Flüge und Airlines sind betroffen?

Klar ist bisher nur, dass das Personal am Flughafen München zum Streik aufgerufen wurde. Der Münchener Airport hat bisher keine Informationen zu den Auswirkungen auf den Flugbetrieb bekannt gegeben. Eine Anfrage von Merkur.de blieb bisher unbeantwortet. Am Flughafen Frankfurt wurde Passagieren jedoch geraten, am Freitag nicht zum Flughafen zu kommen.

Die einzelnen Airlines sind aber für die Umbuchung von Flügen verantwortlich. Die Lufthansa – die größte Airline am Drehkreuz München – hat sich noch nicht zu den Streiks geäußert. In der Regel meldet sich die Lufthansa aber von alleine bei betroffenen Passagieren.

Die Verdi hat zu Streiks an mehreren deutschen Flughäfen aufgerufen. © Stefan Sauer/dpa/ZB/Symbolbild

Streik von Verdi: Diese Rechte haben Passagiere bei Flugausfällen

Bei einem Streik sind die Airlines und Reiseveranstalter für alle Umbuchungen verantwortlich. Diese sind auch die Ansprechpartner für Passagiere. Die Airline bucht Passagiere meistens automatisch auf einen anderen Flug um. Allerdings entscheiden hier die Kapazitäten. In manchen Fällen kann es also sein, dass Passagiere viel später an ihr Ziel kommen, als geplant. Will der Passagier dann lieber auf die Reise verzichten – zum Beispiel, weil sie sich nicht mehr lohnt – dann muss die Fluggesellschaft den Flugpreis erstatten. Die Erstattung muss innerhalb von sieben Tagen erfolgen.

Die Airline ist im Grunde nur dazu verpflichtet, die Passagiere an ihr Ziel zu bringen. Sollten alle Flüge ausgebucht sein, dann darf die Fluggesellschaft ihre Passagiere auch anderweitig ans Ziel bringen: Per Zug, Bus oder es wird ein Mietwagen zur Verfügung gestellt. Müssen Passagiere längere Wartezeiten am Flughafen in Kauf nehmen, dann stehen ihnen Betreuungsleistungen (Essen, Getränke, ggf. Übernachtung) zu.

Streik am Flughafen München zum Beginn der Faschingsferien

Der Streik am Freitag kommt in Teilen Deutschlands zu einem besonders empfindlichen Zeitpunkt: In mehreren Bundesländern sind aktuell Schulferien. In Bayern beginnen die Schulferien sogar genau am Freitag. Dann wollen viele Familien gerne verreisen. In Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen gehen dagegen die Winterferien am Freitag zu Ende, es ist also ein beliebter Tag für die Heimreise.