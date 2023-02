Wegen Streik am Freitag: Keine Passagierflüge an Airports München, Hamburg und Frankfurt

Von: Amy Walker

Teilen

Wegen des Streiks von Verdi stellt der Münchner Flughafen den Betrieb am Freitag ein. Das teilte der Flughafen am Mittwochnachmittag mit.

Update vom 15. Februar, 18.36 Uhr: Nach der Streikankündigung der Gewerkschaft Verdi stellt der Frankfurter Flughafen für Freitag seinen regulären Passagierbetrieb ein. Das teilte Deutschlands größter Airport am Mittwochabend mit. Zuvor hatten die Flughäfen München und Hamburg angekündigt, den regulären Passagierbetrieb am Freitag auszusetzen.

Erstmeldung: München - Wegen der Streikankündigung der Gewerkschaft Verdi stellt der Münchner Flughafen am Freitag seinen regulären Passagierbetrieb ein. Daher werde es keine Passagierflüge geben, teilte der Münchner Flughafen am späten Mittwochnachmittag mit. In Bayern beginnen am Freitag die Faschingsferien.

Streik am Freitag: Alle regulären Flüge werden gestrichen

Damit fallen am Freitag mehr als 700 Starts und Landungen in München aus. Nicht betroffen sind Hilfsflüge, Notflüge oder Flüge im Umfeld mit der Münchener Sicherheitskonferenz.

Der Streik trifft viele Passagiere just zur Urlaubszeit. Im Freistaat beginnen die Faschingsferien. In Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen enden die Winterferien am Freitag. Viele Menschen sind dann bereits auf der Heimreise.

Fast menschenleer zeigt sich das Terminal 1 am Flughafen München. Am Freitag fallen alle Flüge aus. © Sven Hoppe/dpa

Flüge fallen in München aus: Betroffene sollen sich an ihre Airline wenden

Betroffene Fluggäste sollen sich für Umbuchungen an die zuständige Airline wenden. Die Airline bucht Passagiere meistens automatisch auf einen anderen Flug um. Die größte deutsche Fluggesellschaft, die Lufthansa, war aber am Mittwoch noch mit den Auswirkungen einer massiven IT-Panne bei ihren Systemen beschäftigt. Auf der Webseite der Lufthansa gab es noch keine Informationen zu Umbuchungen.