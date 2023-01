Streik: Voraussichtlich keine Passagierflüge am Mittwoch am Berliner Flughafen

Abflughalle im Terminal 1 des Flughafen Berlin-Brandenburg International BER (Symbolbild) © Olaf Schuelke/IMAGO

Aufgrund eines Verdi-Streiks werden voraussichtlich am Mittwoch keine Passagierflüge am Berliner Flughafen BER stattfinden.

Berlin in Deutschland - Es sei davon auszugehen, „dass an diesem Tag keine regulären Passagierflüge am BER stattfinden können“, teilte die Flughafengesellschaft am Montag mit. Alle Reisenden seien aufgerufen, sich bei ihrer Airline über den Status ihres Fluges zu informieren.

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste, Flughafengesellschaft und Luftsicherheit am Mittwoch zum Streik aufgerufen. Dieser soll ganztägig mit Beginn der Frühschicht starten und am späten Abend enden. Die Gewerkschaft rechnet mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Anlass für den Streik sind demnach parallel laufende Tarifrunden, für die sich laut Verdi „in allen drei Bereichen bislang keine Lösung abzeichnet“. Der Flughafengesellschaft zufolge waren am Mittwoch 300 Starts und Landungen mit insgesamt 35.000 Passagieren geplant. awe/ilo