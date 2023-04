Streikaufruf von Verdi: Am Montag keine Abflüge am BER

Flughafen BER © Andreas Franke/IMAGO

Am Montag starten keine Passagierflüge vom Flughafen BER in Berlin, da Verdi zum Streik aufgerufen hat.

Berlin in Deutschland - Betroffene Fluggäste bat der Flughafen, sich bei ihrer Airline oder dem Reiseveranstalter über Umbuchungen und Alternativen zu informieren. Zu dem Warnstreik aufgerufen ist das Personal der Luftsicherheitskontrolle von 03.30 Uhr am Montagmorgen bis Mitternacht.

Auch ankommende Flüge am BER könnten durch den Warnstreik von Ausfällen und Änderungen betroffen sein, warnte der Flughafen. Schon in den vergangenen Tagen hatte es Streiks an mehreren deutschen Flughäfen gegeben. Verdi will damit erreichen, dass die Arbeitgeber die Zeitzuschläge für Nacht-, Samstags-, Sonntags- und Feiertagsarbeit erhöhen sowie die Überstunden besser entlohnen. hcy/hex