Streit um Erbschaftsteuer: Bayern will „Steuererhöhung durch Hintertür“ verhindern

Von: Lisa Mayerhofer

Erben könnte ab kommendem Jahr vor allem bei Immobilien teurer werden. Dagegen will Bayern vorgehen. (Symboldbild) © imago stock&people/Imago

Bayern möchte wegen der Erbschaftsteuer gegen den Bund vorgehen – wenn nötig im Alleingang. Der Fall ist verzwickt – und der Freistaat hat laut einem Experten durchaus Argumente.

München – Bayern schert mal wieder aus: Im Streit um die Erbschaftsteuer zieht der Freistaat vor das Bundesverfassungsgericht. Dies kündigte Finanzminister Albert Füracker (CSU) kurz vor Weihnachten in der Bild-Zeitung an. „Bayern wird vor dem Bundesverfassungsgericht klagen.“ Damit sollten „die notwendige Erhöhung der Freibeträge und eine Regionalisierung der Erbschaftsteuer“ erzwungen werden.

Füracker über Erbschaftsteuer: „Steuererhöhung durch die Hintertür“

„Die Erbschaftsteuer steht in voller Höhe den Ländern zu – daher sollten die Länder auch maßgeblich über ihre Ausgestaltung entscheiden können“, forderte der bayerische Finanzminister. Die Erbschaftsteuer sei aber ein Bundesgesetz, den Ländern seien dadurch die Hände gebunden. Füracker verwies darauf, dass die Immobilienpreise in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen seien, die persönlichen Freibeträge aber nicht. „Das führt zu einer Steuererhöhung durch die Hintertür“, kritisierte der CSU-Politiker.

Der aktuelle Streit dreht sich um das Jahressteuergesetz. Dieses soll eine Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts umsetzen, wonach der Immobilienwert künftig für steuerliche Zwecke möglichst nahe am Verkaufswert veranschlagt werden müssen. Da die Verkaufspreise für Immobilien stark gestiegen sind, könnten die aktuellen Freibeträge bei Vererbungen nicht mehr ausreichen und über diesen Freibeträgen hinaus Erbschaftssteuer fällig werden.

Auch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat sich für eine Anhebung der Freibeträge ausgesprochen. Er verkündete ebenfalls im Dezember, dass es dafür auch in der Koalition einen Durchbruch gegeben habe.

Steuerrechtsprofessor sieht verfassungsrechtlichen Klärungsbedarf

Bayern will trotzdem klagen, der Freistaat fordert nämlich zudem auch eine Regionalisierung der Steuer. Das Bundesland verweist darauf, dass Grundstückspreise in verschiedenen Regionen unterschiedlich hoch seien.

Der Heidelberger Verfassungs- und Steuerrechtsprofessor Ekkehart Reimer sieht in dem Streit durchaus verfassungsrechtlichen Klärungsbedarf, wie er der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) berichtete. Grund dafür sei, dass der Bund zwar die gesetzliche Ausgestaltung der Erbschaftsteuer bestimme, die Erträge aber an die Länder gehen würde. Dies führe fast unvermeidlich zu Konflikten, so Reimer der FAZ.

In Bayern gebe es außerdem noch eine Besonderheit – denn in der Landesverfassung heißt es: „Die Erbschaftsteuer dient auch dem Zwecke, die Ansammlung von Riesenvermögen in den Händen Einzelner zu verhindern.“ „Bayern ist demnach verpflichtet, den Lenkungszweck der Erbschaftsteuer nicht aus den Augen zu verlieren“, erklärt Reimer der FAZ. Für die Gesetzgebung des Bundes sei dagegen nur das Grundgesetz der Maßstab.

Ob die neuen Bewertungsregeln für Immobilien mit dem Grundgesetz im Einklang stehen, sei am Prinzip der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu messen. Dieses werde aus dem allgemeinen Gleichheitssatz abgeleitet, so die FAZ. Demnach gilt: Wer viel erbt, muss auch höhere Steuern zahlen. Wenn durch die neuen Bewertungsregeln die Zahllast allerdings so hoch wird, dass der Erbe verkaufen müsse, sei auch das grundrechtlich geschützte Erbrecht tangiert, erklärt der Steuerrechtsprofessor der Zeitung.

Dazu kommt, dass bei einem Familienheim auch der Grundrechtsschutz der Familie beachtet werden müsse. Besonders pikant: Wenn der Erbe im Familienheim lebt, aber wegen der Steuerlast verkaufen und ausziehen muss, so die FAZ. Dieses Szenario sei laut Bayern unter anderem der Grund dafür, dass die neuen Bewertungsregeln nicht hinnehmbar seien. (Mit Material der dpa)