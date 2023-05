Streit über Heizungsgesetz: Merz fordert Machtwort von Scholz

Friedrich Merz © Reuhl/IMAGO

Angesichts des Heizungsstreits in der Koalition Heizungsgesetz dringt Friedrich Merz (CDU) auf ein Machtwort von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

Berlin in Deutschland - „Das Beste wäre, der Bundeskanzler würde von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch machen und dieses Gesetz zurückziehen“, sagte Merz am Dienstag in Berlin. Dem Bundeskanzler warf Merz Führungsschwäche vor.

„Wir erleben Führungslosigkeit und Durcheinander in der von der SPD geführten Bundesregierung“, sagte der CDU-Politiker. „Der Bundeskanzler muss zeigen, dass er die Absicht hat, die Bundesrepublik Deutschland zu führen.“ Das Heizungsgesetz aus dem Grünen-geführten Bundeswirtschaftsministerium bezeichnete Merz als „völlig vermurkst und verkorkst“ - und fügte hinzu: „Die Koalition versinkt im Sumpf dieses Gebäudeenergiegesetzes.“

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt riet den Koalitionsparteien, angesichts des Streits um das Gesetz die Koalition als Ganzes auf den Prüfstand zu stellen. „Vielleicht wäre es klüger, die richtigen Schlüsse zu ziehen und diese vermeintliche Zusammenarbeit zu beenden“, sagte der CSU-Politiker. Zum aktuellen Zustand der Koalition sagte Dobrindt: „Dieses Gesetz ist bekloppt, die Koalition ist zerstritten, die Bürger sind verunsichert.“ pw/bk

Mützenich dringt auf Gesetz zu neuen Heizungen vor der Sommerpause

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich dringt auf die Verabschiedung des Gesetzes über klimafreundliche Heizungen durch den Bundestag wie geplant vor der Sommerpause. „Die Menschen wollen wissen, vor welchen Herausforderungen sie beim Heizungsgesetz stehen“, sagte Mützenich am Dienstag in Berlin. Mit Blick auf das Nein der FDP zu dem eigentlich für diese Woche geplanten Einstieg in die parlamentarischen Beratungen warb der SPD-Fraktionschef für weitere Gespräche.



Von den Grünen erhobene Blockade-Vorwürfe an die FDP machte sich Mützenich ausdrücklich nicht zu eigen. Er stellte jedoch auch klar, dass aus seiner Sicht noch offene Fragen „wir auch gut hätten lösen können, wenn man das Gesetz formal in die erste Lesung eingebracht hätte“. Auch machte Mützenich deutlich, dass es sich hier um einen gemeinsamen Gesetzentwurf der Bundesregierung handele. Von Bedenken der FDP dagegen in Form einer Protokollnotiz habe er „nur aus den Medien erfahren“.



„Wir als selbstbewusste Parlamentarier wollen unsere Vorstellungen einbringen, um den Entwurf aus dem Hause Habeck noch etwas besser zu machen“, sprach sich auch Mützenich für Korrekturen an der Vorlage von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) aus. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass das gelingt“, äußerte er sich ungeachtet der Vorbehalte der FDP optimistisch. Von einem Koalitionsstreit wollte der SPD-Fraktionschef nicht sprechen.



„Wir diskutieren unterschiedliche Wege“, sagte er lediglich. Gespräche in der Koalition über den Gesetzentwurf könnten auch schon vor der ersten Lesung im Bundestag bei einer Zusammenkunft auf Ebene der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden erfolgen. Die parlamentarischen Beratungen sollten dann formal in der nächsten Sitzungswoche des Bundestages beginnen. bk/cha