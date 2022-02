Neuer Vertrag für Strom oder Gas? Verbraucherschützer warnen vor fieser SMS-Masche

Von: Patricia Huber

Den passenden Energievertrag zu finden, ist gar nicht so leicht. Doch bei verlockenden Angeboten am Telefon sollten Verbraucher vorsichtig sein.

Hamburg - Die Energiepreise steigen immer weiter* und viele Verbraucher sind daher auf der Suche nach neuen günstigen Tarifen. Besonders die, die von den einseitigen Kündigungen durch die Billigstromanbieter Stromio, Grünwelt und Gas.de betroffen sind. Diese Kunden sind nun nämlich in die meist teure Grundversorgung gerutscht. Eine perfekte Grundlage für zwielichtige Anbieter, die Verträge per Telefon anbieten.

Energieverträge: SMS-Masche nutzt Unwissenheit der Verbraucher aus

Vor ebendiesen warnt nun auch die Verbraucherzentrale Hamburg in einer Pressemitteilung. Den Verbraucherschützern liegen bereits mehrere Fälle vor, in denen Privat-Haushalten per Telefon Energieverträge angeboten wurden. Doch ein Vertragsabschluss via Telefon ist nicht rechtens. Daher erhalten die Betroffenen eine SMS mit einem Angebot. Am Telefon bittet dann ein Mitarbeiter darum, das Angebot anzunehmen und es zu bestätigen.

„Vielen Betroffenen ist nicht klar, dass sie mit der Bestätigung einen rechtskräftigen Vertrag abschließen“, macht Jan Bornemann von der Verbraucherzentrale Hamburg klar. Die Regelung, dass Verträge nicht mehr am Telefon abgeschlossen werden können, sollte Verbraucher eigentlich vor solchen „Vertrags-Fallen“ schützen.

SMS-Trick: Energieanbieter nutzen Ablenkung für sich

Bornemann erklärt weiter: „In der Vergangenheit wurden Angerufene am Telefon förmlich überrumpelt und ihnen mündlich Verträge untergeschoben. Heute lenken die Beratungsgespräche von den Inhalten der verschickten SMS ab.“

Während die Verbraucher also noch in das Gespräch verwickelt sind, sollen sie dem Angebot zustimmen. Für ein gründliches Durchlesen bleibt dann aber oft keine Zeit, was später zum Kosten-Schock führen kann. Denn oft werden in diesen Fällen wichtige Details überlesen.

Wer auf diesen Trick der Stromanbieter hereingefallen ist, kann sich jedoch wehren. Denn der Vertrag kann noch bis 14 Tage nach Abschluss widerrufen werden. Und diese Frist beginnt erst, wenn der Kunde über die Möglichkeit des Widerrufs belehrt wurde. (ph) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.