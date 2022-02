Orkane bringen Windkraft auf Hochtouren - mit weitreichenden Folgen für den Strompreis an der Börse

Von: Matthias Schneider

Die jüngsten Orkane in Deutschland haben für reichlich Windenergie gesorgt - mit weitreichenden Folgen an der Strompreis-Börse.

München – „Ylenia“ und „Zeynep“ und „Antonia“ – diese Namen stehen für Orkantiefs, die vergangene Woche für verheerende Schäden in der Bundesrepublik gesorgt haben. Versicherer rechnen mit sturmbedingten Schäden von etwa 1,6 Milliarden Euro, so viel wie sonst in einem durchschnittlichen Halbjahr.

Doch während die Schäden an Gebäuden, Autos und leider auch Menschen beträchtlich sind, gab es einen positiven Begleiteffekt: Es wurde mit 48,5 Gigawatt Leistung so viel Windstrom in das deutsche Netz eingespeist wie noch nie. Diesen Höchstwert erreichte die Stromerzeugung am Sonntagabend gegen 18 Uhr. Grund war der über Tage hinweg konstant wehende Wind. Damit stemmten die Windräder zu diesem Zeitpunkt rund 66 Prozent des deutschen Strombedarfs.

Starke Ausschläge bei der Windstrom-Erzeugung wirken sich oft auf die Börsenpreise aus © Smard/Bundesnetzagentur/Münchner Merkur

Strompreis unter null Euro

Und nicht nur der Anteil der Windkraft am Strommix war bemerkenswert, sondern auch der Preis: Kostete der Strom an den Großmärkten in Deutschland und Luxemburg am Sonntag um 18 Uhr noch 77 Euro pro Megawattstunde, waren es wenig später, um drei Uhr nachts, 1,43 Euro. Diese Daten veröffentlichte die Bundesnetzagentur auf ihrem Portal Smard.

Doch das war noch gar nicht das größte Preistief im Februar: Am Samstagmittag um 13 Uhr gab es so viel Windstrom – und so wenig Nachfrage –, dass Erzeuger für jede eingespeiste Megawattstunde durchschnittlich 52 Cent bezahlen mussten. In die andere Richtung schlugen die Kurse am relativ windstillen Morgen des 15. Februar: Hier konnten nur 18 Gigawatt Windleistung angezapft werden. In der Folge kostete jede Megawattstunde kurzzeitig 250 Euro.

Strom in Frankreich und Polen weit teurer

Interessant ist in diesem Zusammenhang der Blick auf die europäischen Nachbarländer, denn die orkanbedingte Ausnahmesituation wirft ein Schlaglicht auf die unterschiedliche Zusammensetzung des Stroms. Dafür zurück zum Samstagmittag, wo der Strom in Deutschland sprichwörtlich nichts kostete: In Frankreich, wo über 70 Prozent der Elektrizität aus Atomkraft gewonnen werden, kostete die Megawattstunde zur gleichen Zeit knapp 83 Euro. Im von der Kohleverbrennung dominierten Polen waren es sogar um die 88 Euro. Es zeigt sich: In besonders windstarken Phasen können kurzfristig orientierte Stromhändler ihren Bedarf sehr günstig decken. Doch dabei gibt es ein Problem: Strom lässt sich in großen Mengen schwer speichern, die Effekte solcher Ausreißer auf die Verbraucherpreise dürften deshalb eher gering ausfallen.

Mehr Windräder nötig

Nichtsdestotrotz zeigen die Daten, wie groß das Potenzial der Windkraft auch in Deutschland ist. Doch die Daten zeigen auch, dass die reine installierte Leistung – gemessen in Megawatt – noch nicht entscheidend ist: Erst durch entsprechend große Stromspeicher, wie Pumpkraftwerke, können nutzbare Megawattstunden gewonnen werden.