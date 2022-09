Energiekrise: Experten greifen EU-Strommarktbremse an

Von: Matthias Schneider

Die EU-Kommission will Zufallsgewinne am Strommarkt abschöpfen, Kritiker das Modell am liebsten ganz abschaffen. Doch Experten warnen: Das Risiko von Kollateralschäden ist groß.

München – Die EU-Kommission will sich der hohen Strompreise annehmen: Das umstrittene Marktmodell soll bleiben, aber die Zufallsgewinne aus Wind, Sonne, Uran und Braunkohle ab 180 Euro pro Megawattstunde abgeschöpft und unter den Verbrauchern verteilt werden. Doch der Schuss könnte nach hinten losgehen.

Wie funktioniert der Strommarkt?

In Europa herrscht seit den späten 90er-Jahren ein liberaler Markt, erklärt Tobias Federico, Chef der Energieberatungsagentur Energy Brainpool: „Strom wird nach dem Merit-Order-Modell gehandelt: Es werden nur die Kraftwerke zugeschaltet, die nötig sind, um den Bedarf zu decken.“ Dabei werden die günstigsten Kraftwerke – derzeit Wind und Solar – stets bevorzugt. Dies reicht aber nicht, um den Bedarf zu decken, vor allem in dunklen, windstillen Nächten, erklärt Jürgen Michels, Chefvolkswirt der BayernLB: „Daher werden dann – rein schematisch – die nächst teureren Atom-, Kohle- und Gaskraftwerke zugeschaltet.“

Bezahlt wird dabei nur der Strom, der eingespeist wird. „Dadurch lohnt es sich für Investoren, günstige und effiziente Kraftwerke zu bauen – es werden also teure Überkapazitäten vermieden“, so Michels. Der Preis für alle Einspeiser wird dabei durch die Erzeugungskosten des teuersten aktiven Kraftwerks bestimmt: „Damit sollten Anreize gegeben werden, um die Erneuerbaren Energien auszubauen und Speicherkapazitäten zu schaffen. Dies kommt auch den Verbrauchern in Form einer stabilen Stromversorgung zugute“, sagt der Ökonom. Denn ein Kraftwerk refinanziert sich nur, wenn es zugeschaltet wird – die Anbieter haben also ein Interesse, einander zu unterbieten. Das hat in den vergangenen Jahren für günstige Strompreise gesorgt, sind sich die Experten einig.

Warum kommt es trotzdem zu Problemen am Strommarkt?

„Das aktuelle Problem hat zwei Ursachen: Zum einen ist in Frankreich die Hälfte der Atomkraftwerke ausgefallen und wir tun uns in Deutschland schwer, die Kohlekraftwerke zu beliefern“, erklärt Volkswirt Michels. Es fehlt also günstiger Strom im System, den wir durch Gaskraftwerke ausgleichen müssen. „Hier ist das zweite Problem: Die Gaspreise haben sich vervielfacht – dadurch ist der Preis für den aus Gas produzierten Strom durch die Decke gegangen, der nach dem jetzigen System maßgeblich für den an der Börse gehandelten gesamten Strompreis ist.“ Denn sobald ein Gaskraftwerk läuft, bekommen die Betreiber von Wind-, Solar-, Atom- und Braunkohlekraftwerken weit mehr Geld, als sie bräuchten – sogenannte Zufallsgewinne.

Wie will die EU das Problem lösen?

Die EU-Kommission sieht ein Gesetz vor, nach dem Zufallsgewinne ab 180 Euro pro Megawattstunde abgeschöpft und an die Verbraucher verteilt werden sollen. Betroffen wären alle Kraftwerke außer Gas- und Steinkohle- – letztere, weil sie oft teurer zu verstromen ist, als für 180 Euro.

Wie ist der Strommarkteingriff zu bewerten?

Detlef Fischer vom Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft sieht das kritisch: „Nur rund 25 Prozent des Stroms werden an der Börse gehandelt, der kleinste Teil davon tagesaktuell, vieles in jahrelangen Kontrakten. Sind die auch von einem Preisdeckel betroffen? Und was ist mit dem außerbörslichen Markt? Werden jetzt alle in treuem Glauben zu hohen Preisen getätigten Geschäfte rückwirkend entwertet?“ Tobias Federico von Energy Brainpool hält es für schwer möglich, die extrem verflochtenen Märkte abzuschöpfen. Er glaubt auch, dass an der falschen Stelle zugegriffen wird: „Die Unternehmen bieten verschiedene Energieformen auf verschiedenen Märkten an – es gibt auch Konzerne, die Verluste beim Gas mit den Gewinnen aus dem Stromgeschäft kompensieren.“ Sinnvoller sei es deshalb, erst beim Jahresabschluss Übergewinne abzuschöpfen.

Ist der Eingriff technisch machbar?

Branchenvertreter Fischer hält ein einziges Preislimit von 180 Euro pro Megawattstunde für verfehlt: „Spitzenlastfähige Technologien wie etwa Pumpspeicherkraftwerke oder auch flexible Biogas-Verstromer werden nur relativ selten gebraucht, wenn nicht genug Wind und Sonne im System sind. Dann müssen die Preise natürlich hoch sein, um die Anlage zu refinanzieren – 180 Euro reichen da nicht.“

Was ist mit der Inflation?

BayernLB Chef-Volkswirt Jürgen Michels kritisiert: „Ich denke, man geht da den falschen Weg. Wenn man die Preise ansteigen lässt, um anschließend die daraus entstehenden Gewinne abzuschöpfen, bringt das Druck auf die Zentralbank, die Zinsen anzuheben. Das wiederum ist schlecht für die Wirtschaft.“ Die Gefahr ist laut Michels enorm: „Eine Verdoppelung der Strompreise könnte die Inflation über zwei bis drei Jahre um zusätzliche fünf Prozentpunkte anheizen.“

Wie geht es jetzt weiter?

Der Tenor der Experten: Die Lage könnte sich schon innerhalb der nächsten Wochen bessern. „Derzeit sind in Frankreich nur rund 26 von 61 Gigawatt (GW) Atomkraft am Netz, über den Winter sollen aber fast alle Anlagen wieder hochgefahren werden – außerdem gehen alte und neue Anlagen in den Betrieb, darunter deutsche Kohlekraftwerke sowie Kernkraftwerke in Finnland und in der Slowakei in Betrieb.“ Dazu kommt, dass es wieder regnet: „Dadurch können Schiffe wieder Kohle zu den Kraftwerken fahren und Wasserkraftwerke wieder arbeiten“, so der Fischer. Auch gebe es im Herbst mehr Wind. Diese Maßnahmen hätten zusammen die Chance, die Gaskraftwerke öfter aus dem Markt zu drängen. Mittelfristig hilft der Zubau von grüner Energie und Speichern.

Muss Gas zwingend den Preis bestimmen?

„Sinnvoller wäre es, die Gaskraftwerke nicht mehr als Preissetzer für den gesamten Strompreis zu nehmen“, erklärt Volkswirt Jürgen Michels, „dann würde sich der Strompreis an den zweitteuersten Kraftwerken – in diesem Fall Kohle – orientieren und wahrscheinlich mehr als halbieren.“ Marktforscher Federico hält dieses Modell für sehr effektiv: „In Spanien macht man es ähnlich, da bezahlt der Staat für Kraftwerksgas, das über einen bestimmten Preis hinausgeht. Bei uns könnte der Börsenstrompreis dadurch um 200 Euro gesenkt werden.“ Der Effekt würde etwas dadurch geschmälert, dass Nachbarländer einen Teil dieses günstigen Stroms importierten.

Ist die Merit-Order noch zeitgemäß?

Alle drei Experten stimmen grundsätzlich dafür: „Die Merit-Order ist nicht perfekt, aber das Beste, was wir haben“, sagt Experte Federico. Auch Jürgen Michels ist für die Merit-Order: „Die Alternative ist ein Kapazitätsmarkt, wie er in Frankreich dazugeschaltet ist: Hier wird auf dem Reißbrett geplant, welche Kapazitäten gebraucht werden – was immer Überkapazitäten schafft, die die Kosten erhöhen. Das ist das Gegenteil von dem, was wir wollen, nämlich eine möglichst effiziente Erzeugung.“ Tobias Federico fasst zusammen: „Ich bezahle ja auch ein Taxi für die Fahrt und nicht fürs Rumstehen.“ Durch die Energiewende müsste der Markt jedoch modifiziert werden, sagt Jürgen Michels: „Sonst würden die Betreiber grüner Anlagen allein durch den steigenden CO2-Preis immer mehr verdienen. Das sollte man durch einen Abschlag dämpfen.“