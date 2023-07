EU-Politiker zur Abstimmung über CO2-Standards: „Nicht gut gelaufen“

Von: Manuel Berkel

Der dänische EU-Parlamentsabgeordnete und Venstre-Politiker Morten Petersen ist Renew-Schattenberichterstatter für die Strommarktreform der EU. © Liselotte Sabroe/Imago

Der Industrieausschuss des EU-Parlaments stimmt heute über den Bericht zur Strommarktreform ab.

Im Interview mit Manuel Berkel zeigt sich Renew-Schattenberichterstatter Morten Petersen zufrieden mit dem Kompromiss der Verhandler. Er blickt jedoch bereits mit einem skeptischen Blick auf die Abstimmung im Plenum. Der Grund sei die Förderung der Atomenergie.

Sind Sie als Liberaler zufrieden mit dem Kompromiss zur Strommarktreform?

Erst muss das Ganze vom Plenum im September bestätigt werden. Aber ich bin sehr zufrieden mit dem, was auf dem Tisch liegt. Damit bekommen wir mehr Flexibilität bei den Instrumenten für den Ausbau der Erneuerbaren. Flexibilität gibt es auch bei der Frage, wie potenzielle Einnahmen verwendet werden können.

Der Bericht lässt nicht nur Contracts for Difference (CfDs) als direkte Preisstützungssysteme zu, sondern auch gleichwertige Systeme. Wenn sie ohnehin die gleichen Ziele erreichen müssen, warum brauchen wir dann noch Alternativen?

Weil ich glaube, dass es der nicht richtige Weg ist, vorzuschreiben, dass es ein CfD-only-Ansatz ist. Es könnte auch innovative Wege neben CfDs geben. Deshalb halte ich es für äußerst wichtig, es dem Markt zu überlassen, anstatt dass wir auf zentraler Ebene vorschreiben, dass es CfDs sein müssen.

„Nicht vorschreiben, wie Einnahmen verteilt werden“

In Zeiten hoher Strompreise können CfDs zusätzliche Einnahmen für die Mitgliedsstaaten generieren. Die Liste der Dinge, für die man diese Einnahmen verwenden kann, ist immer länger geworden. Aber wie viele Einnahmen aus CfDs werden überhaupt zu verteilen sein?

Das wird davon abhängen, wie diese Mechanismen gestaltet werden. Wir wissen noch nicht, welche Art von Einnahmen es geben wird, falls es überhaupt welche geben wird. Auch hier ist Flexibilität der Schlüssel, denn ich möchte nicht zu sehr vorschreiben, dass im Falle von Einnahmen diese 1:1 an jeden Haushalt oder industriellen Verbraucher verteilt werden müssen. In einigen Ländern könnte ein weiterer Ausbau oder eine Modernisierung der Netze dringend erforderlich sein. Andere Länder haben vielleicht andere dringende Bedürfnisse oder wollen die Einnahmen umverteilen.

Deutschlands Energieminister Robert Habeck würde gerne einen Offshore-Windenergie-Pool einrichten, der durch CfDs gefördert wird. Er soll billigen Strom für energieintensive Industrien erzeugen. Wird dieses Vorhaben nach dem Standpunkt des Parlaments möglich sein?

Theoretisch, ja. Das ist ein wertvolles Instrument, denn wir alle wissen, dass die Nordsee ein Kronjuwel in Sachen Windenergie ist. Wir müssen kreativ sein, wenn es darum geht, diese Ressourcen nachhaltig zu nutzen, aber auch viel schneller, als es uns bisher gelungen ist.

„Proportionalität muss gewahrt bleiben“

Für Frankreich sind die CfDs auch ein Instrument zur Förderung bestehender Kernkraftwerke. Glauben Sie, dass die Proportionalität der richtige Weg für einen Kompromiss ist, dem Frankreich zustimmen kann?

Ich hoffe es. Aber deshalb bin ich auch etwas zögerlich, denn wir haben ja noch die Abstimmung im Plenum im September. Wichtig ist aber, dass die Regeln für staatliche Beihilfen und den Wettbewerb eingehalten werden. Wenn man also CfDs auf bestehende Anlagen anwendet, muss meiner Meinung nach die Proportionalität gewahrt bleiben. Die Einhaltung der Regeln für staatliche Beihilfen war auch in unseren Verhandlungen ein wichtiges Thema.

Die Kommission wird nach den Änderungsanträgen der anderen Fraktionen in der nächsten Legislaturperiode eine ganze Reihe von Überprüfungen des Strommarktdesigns vornehmen müssen, zum Beispiel eine Bewertung der Kurzfristmärkte. Setzen die anderen Fraktionen die richtigen Prioritäten für die nächste Kommission?

[seufzt tief] Es gibt viele Dossiers, auf die wir während der nächsten Legislatur zurückkommen müssen, um sicherzustellen, dass die Ziele und Ambitionen grundsätzlich mit den Zielen für 2030 und 2040 übereinstimmen. Bei der Richtlinie über erneuerbare Energien kann man zum Beispiel darüber diskutieren, ob das Ziel von 42,5 Prozent ausreichend ist. Die Kommission wollte 45, das war auch das Ziel meiner Fraktion. Beim Strommarktdesign muss die Kommission noch viel nacharbeiten, aber das hat auch mit den vielen Initiativen im ursprünglichen Text der Kommission zu tun, die nicht umsetzungsreif waren. Daher halte ich es für eine sehr gute Lösung, dass wir Dinge bewerten, bevor wir sie ins Gesetz aufnehmen.

Abstimmung zu CO2-Standards „nicht gut gelaufen“

Auch die deutsche FDP gehört zu Renew. Als der Rat die Verordnung über die CO₂-Emissionen von Neuwagen verabschieden wollte, haben die deutschen Liberalen dies verzögert, obwohl es bereits eine politische Einigung gab. War das politische Ziel der Technologieneutralität diesen Schritt wert?

Nein, das ist nicht gut gelaufen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir die Prozesse respektieren. Das bedeutet, dass man sich an eine Vereinbarung halten sollte, wenn alle Mitgliedstaaten sie unterzeichnet haben.

Sie sind auch Schattenberichterstatter für die Gebäuderichtlinie (EPBD). Dänemark, Ihr Heimatland, hat auf dem Weg zur Klimaneutralität im Gebäudesektor bereits einen weiten Weg zurückgelegt. Welche Argumente haben die Menschen überzeugt, ihre Häuser zu renovieren oder sich an ein Fernwärmenetz anzuschließen?

Das geht zurück bis in die Siebzigerjahre und die erste Ölkrise, wo viele Entscheidungen zu Fernwärme und Energieeffizienz getroffen wurden, die sich im Nachhinein als äußerst kluge Entscheidungen erwiesen haben. Bei der Renovierung und Modernisierung von Gebäuden lässt sich so viel Energie einsparen, und einige Maßnahmen können sogar kurzfristig durchgeführt werden, um unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern. Daher blicke ich unseren Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten im Herbst sehr enthusiastisch entgegen. Gebäude sind für 40 Prozent unseres Energieverbrauchs in Europa verantwortlich. Wenn wir also unabhängig von Russland werden wollen, ist die Sanierung von Häusern eine entscheidende Maßnahme.