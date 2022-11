Strompreisbremse: Stadtwerke-Chef warnt Habeck vor Abzocke

Brief an Habeck und Scholz

Die Strompreisbremse soll helfen, hohe Energiekosten einzudämmen. Steffen Arta, Geschäftsführer der Stadtwerke Dreieich, warnt in einem Bericht vor Mitnahmeeffekten.

Berlin – Ab Januar soll die Strompreisbremse gelten. Die entsprechenden Gesetze zur Entlastung der Bevölkerung angesichts der stark gestiegenen Energiepreise sollten bis Mitte Dezember von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden.

So funktioniert die Strompreisbremse

Haushalte und kleinere Firmen sollen dabei analog zur Gas- und Fernwärmepreisbremse entlastet werden – mit einem Strompreis von maximal 40 Cent pro Kilowattstunde für ein Grundkontingent von 80 Prozent der Jahresverbrauchsprognose. Bei Industrieunternehmen werden die Strompreise bei 13 Cent für 70 Prozent des Vorjahresverbrauchs gedeckelt.

Noch ist man mit der Ausarbeitung des Gesetzentwurfes beschäftigt. Die Gas- und Strompreisbremse sei in der technischen Umsetzung anspruchsvoll, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Das liege vor allem an der Abwicklung durch Stadtwerke und Verteilnetzbetreiber. Es solle nichts ins Gesetz hereingeschrieben werden, was nicht umsetzbar sei.

Strompreisbremse: Stadtwerke-Chef fürchtet Abzocke des Staates

Steffen Arta, Geschäftsführer der Stadtwerke Dreieich, hat sich nun deshalb in einem Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Habeck und weitere Politiker gewandt. Der Brief liegt dem Nachrichtenportal focus.de vor. Darin begrüßt er zwar die Deckelung der Energiepreise, doch er warnt auch: „Ernste Sorgen bereitet mir die geplante Ausgestaltung der Energiepreisbremsen in Verbindung mit der Preispolitik einzelner Versorgungsunternehmen, die in der diskutierten Form politisch nicht gewollt sein kann.“

Die Stadtwerke Dreieich in Hessen haben vor kurzem die Strompreise erhöht – auf 37,50 Cent pro Kilowattstunde. Damit liegen sie unter der Strompreisbremse und sind auch günstiger als viele andere Stromanbieter. Gegenüber focus.de erklärt Arta, dass das Unternehmen den Strom „unterhalb der politisch gewollten Strompreisbremse“ liefern würde: „Dieser Preis ist Ergebnis unserer konservativen Beschaffungsstrategie. Wir haben bereits 2020 angefangen, Energiemengen auf Termin einzukaufen. Das heißt fixierte Mengen zu fixierten Preisen für den Lieferzeitraum 2023. Für unsere Branche ist das eigentlich ein übliches Vorgehen.“

In seinem Brief geht es deshalb auch um die Frage, ob die Stadtwerke Dreieich, die nur innerhalb ihres Stadtgebiets tätig sind, sich wirtschaftlich selbst schaden, wenn sie den Grundversorgungspreis unter der Strompreisbremse belassen. Laut eigener Rechnung könnte das Unternehmen den operativen Gewinn um zehn Millionen Euro steigern, wenn es die Strompreise um 20 Cent die Kilowattstunde anheben würde – mehr oder weniger bezahlt vom Staat.

Doch das möchte Arta nicht, wie er focus.de sagte: „Ich kann für die Stadtwerke Dreieich klipp und klar sagen, dass wir uns unserer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung bewusst sind. Wir wissen um die Inflationsrate in Deutschland und den Anteil der Energiekosten daran. Unser tiefstes Verständnis ist es, dass wir die Strompreise nicht mehr als nötig erhöhen können.“

