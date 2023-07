Strompreise für Neukunden wieder so günstig wie vor Beginn der Energiekrise

Strommasten © Annika Byrde/Imago

Die Strompreise für Neukunden haben wieder Vorkrisenniveau erreicht.

Heidelberg in Deutschland - Aktuell kostet eine Kilowattstunde für diese Haushalte im bundesweiten Schnitt 28,28 Cent, wie das Verbraucherportal Verivox am Freitag mitteilte. Das ist demnach nur unwesentlich mehr als im Oktober 2021: Damals lag der Preis bei 28,04 Cent pro Kilowattstunde. Auch Gas ist demnach in den vergangenen Monaten sehr viel günstiger geworden.

Die Strompreise sanken seit ihrem Allzeithoch von 70 Cent im September 2022 um durchschnittlich 60 Prozent, wie Verivox errechnete. Im örtlichen Grundversorgungstarif ergebe sich aber ein anderes Bild: Hier kostete eine Kilowattstunde im Oktober 2021 durchschnittlich 33,82 Cent. Aktuell sind es 48,67 Cent. Das entspricht einem Plus von 44 Prozent.



„Die Grundversorgung kann jederzeit mit einer Frist von zwei Wochen verlassen werden“, riet Energieexperte Thorsten Storck von Verivox. Nur Kunden mit Laufzeitverträgen müssten sich teilweise noch gedulden, um ebenfalls von den gesunken Preise zu profitieren.



Die Gaspreise für Neukunden fielen in den vergangenen Monaten zwar ebenfalls deutlich - mit durchschnittlich 8,63 Cent je Kilowattstunde sei das Vorkrisenniveau jedoch noch nicht wieder erreicht, wie Verivox mitteilte. Im Oktober 2021 kostete eine Kilowattstunde Gas für Neukunden im bundesweiten Schnitt 6,28 Cent. Seit dem Allzeithoch von fast 34 Cent pro Kilowattstunde im September 2022 sanken die Neukundenpreise bei Gas demnach um 75 Prozent.

In der örtlichen Grundversorgung dagegen kostet eine Kilowattstunde Gas laut Verivox derzeit durchschnittlich 15,83 Cent. Im Oktober 2021 waren es 7,66 Cent. Damit sei Gas im Grundversorgungstarif mehr als das doppelt so teuer wie vor der Krise.

Im Laufe des kommenden Jahres fallen zudem die Mehrwertsteuersenkung sowie die Gaspreisbremse weg, wie Storck erklärte. „Spätestens dann sollten alle Verbraucher die verschiedenen Gasangebote miteinander vergleichen.“



Verivox wertete die günstigsten verfügbaren Strom- und Gasangebote mit empfehlenswerten Bedingungen sowie die Gas- und Strompreise der rund 700 örtlichen Gas-Grundversorger und der rund 800 örtlichen Strom-Grundversorger in Deutschland aus. ilo/pe