Stromversorgung: Union dringt auf dritten Stresstest

Teilen

Anja Weisgerber © Christoph Hardt/IMAGO

Die Unionsparteien fodern von der Regierung einen dritten Stresstest für die Stromversorgung in Deutschland.

Berlin in Deutschland - „Die Bundesregierung glaubt immer noch, dass die Energiekrise im nächsten Jahr beendet sei. Das ist eine fatale Fehleinschätzung“, sagte die umweltpolitische Sprecherin Unionsfraktion im Bundestag, Anja Weisgerber (CSU), der „Augsburger Allgemeinen“ (Samstagausgabe).

Die Union dringt darauf, dass eine weitere Überprüfung für den Winter 2023/2024 noch in diesem Monat in Auftrag gegeben werden sollte. Das Ergebnis solle, so Weisgerber, spätestens Ende Januar nächsten Jahres präsentiert werden.



Die CSU-Politikerin rechnet damit, dass die verbliebenen deutschen Atomkraftwerke über das Frühjahr hinaus gebraucht werden. „Die rechtzeitige Bestellung von frischen Brennelementen wird von der Bundesregierung aber gerade wieder verschlafen“, kritisierte sie.

Die gerade beschlossene Laufzeitverlängerung der Ampel-Koalition sieht vor, dass die drei noch im Betrieb befindlichen Atomkraftwerke im April 2023 endgültig vom Netz gehen. ma