Energieinflation klingt ab - Lebensmittelpreise steigen aber stark

Studie: Anhebung des Mindestlohns hat Inflation vorerst mehr als ausgeglichen

Einer Studie zufolge hat die Anhebung des Mindestlohns im Oktober die hohe Inflation 2022 in Deutschland mehr als ausgeglichen.

Düsseldorf in Deutschland - Von Anfang 2022 bis Anfang 2023 seien die Stundenlöhne von Mindestlohnbezieherinnen und -beziehern inflationsbereinigt um 12,4 Prozent gestiegen, teilte das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung am Freitag mit. Allerdings sei dies nur „eine Momentaufnahme“, warnten die Forschenden.

Im vergangenen Jahr stand Deutschland im europäischen Vergleich laut dem internationalen Mindestlohnbericht des WSI gut da: In nur etwa der Hälfte der 22 EU-Länder mit gesetzlichem Mindestlohn fiel demnach die Anhebung der Lohnuntergrenze im vergangenen Jahr hoch genug aus, um die Inflation mindestens auszugleichen. In zehn Ländern hätten zum Mindestlohn Beschäftigte hingegen Kaufkraftverluste hinnehmen müssen.



In Deutschland wird der Mindestlohn eigentlich auf Empfehlung einer eigens eingerichteten Kommission festgelegt. Im vergangenen Jahr gab es aber eine Ausnahme: Die Ampel-Koalition hob den Mindestlohn zum 1. Oktober von 10,45 auf zwölf Euro die Stunde an. Nun soll aber wieder die Kommission das Sagen haben - ihr nächster Vorschlag wird im Sommer erwartet. Dann geht es um die Höhe den Mindestlohns ab Januar 2024.



Wegen dieses Ablaufs werde Deutschland seine gute Position im europäischen Vergleich vermutlich bald wieder verlieren, prognostizierten die WSI-Forschenden. In einigen Ländern, etwa Frankreich, den Niederlanden und Belgien, würden nämlich die Mindestlöhne voraussichtlich noch im Laufe dieses Jahres erhöht. In Belgien und Frankreich gibt es laut WSI die gesetzliche Vorgabe, dass der Mindestlohn zeitnah mindestens die Inflation ausgleichen muss.

Das WSI unterstrich außerdem, dass Haushalte mit niedrigen Einkommen überdurchschnittlich stark von der Teuerung betroffen seien, weil sie ihr Geld vor allem für Lebensmittel und Energie ausgeben würden - das sind aktuell die stärksten Preistreiber. Die Mindestlohnkommission solle bei ihren Beratungen die Reallohnsicherung im Blick haben, mahnten die Forschenden. cne/pe

Energieinflation klingt ab - Lebensmittelpreise steigen aber stark

Nahrungsmittel haben die Energiekosten im Februar als maßgeblicher Treiber der Inflation abgelöst. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte, stiegen die Lebensmittelpreise im Vergleich zum Vormonat um 2,4 Prozent, während die Energiepreise weitgehend stabil blieben. Besonders stark verteuerte sich Gemüse (12,5 Prozent). Insgesamt lag demnach die Inflation im Monatsvergleich bei 0,8 Prozent.



Das Statistikamt bestätigte seine erste Inflationsschätzung für Februar. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag die Teuerungsrate demnach bei 8,7 Prozent. Lebensmittel verteuerten sich innerhalb eines Jahres um 21,8 Prozent, Energie um 19,1 Prozent.



„Die Inflation in Deutschland ist im Februar unverändert hoch geblieben. In den heute veröffentlichten Details zeigt sich aber, dass sich die unterliegenden Inflationstreiber verschieben“, erklärte Sebastian Dullien, Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung. Die indirekten Effekte der hohen Energiekosten träten nun in den Vordergrund.



Allerdings zeige sich derzeit auch, „dass die Gewinne zuletzt in vielen Wirtschaftsbereichen stärker gestiegen sind als die gesamtwirtschaftliche Teuerung“, erklärte Dullien weiter. Eine von manchem befürchtete Preis-Lohn-Spirale durch überhöhte Lohnabschlüsse sei hingegen weiterhin nicht zu beobachten. „Die Zuwächse der Lohnstückkosten sind deutlich sowohl hinter der Inflation als auch hinter den Gewinnsteigerungen zurückgeblieben.“



Bei Nahrungsmitteln stiegen nach den aktuellen Angaben der Statistiker besonders die Preise für Eier (35,3 Prozent) sowie Brot und Getreideerzeugnisse (24,3 Prozent). Einzelne Lebensmittel verteuerten sich noch stärker, der Preis für Zucker etwa stieg um 69,9 Prozent. Im Energiebereich war Erdgas 46,6 Prozent teurer als vor einem Jahr, Strom 23,1 Prozent, Fernwärme 16,1 Prozent. Kraftstoffe verteuerten sich nur leicht um 3,2 Prozent.



Ohne Berücksichtigung der Energiekosten lag die Inflation laut statistischem Bundesamt bei 7,6 Prozent. Werden zudem auch die Kosten für Lebensmittel ausgeklammert, reduziert sie sich auf 5,2 Prozent. „Dennoch wird an der Teuerungsrate ohne Energie und Nahrungsmittel offensichtlich, dass auch in anderen Güterbereichen die Teuerung hoch ist“, erklärten die Statistiker.



Stark gestiegen sind demnach etwa die Preise für Körperpflegeprodukte (15,1 Prozent), Bier (9,6 Prozent), Möbel und Leuchten (10,3 Prozent) oder gebrauchte Pkw (10,1 Prozent). Die Preise für Dienstleistungen insgesamt lagen im Februar um 4,7 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. pe/cne