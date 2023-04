Sudan: China schickt Marine um „Leben und Eigentum von Chinesen zu schützen“

Sudan-Flagge © rarrarorro/IMAGO

China hat zur Evakuierung seine Marine in den Sudan entsandt.

Peking in China - Wie das chinesische Verteidigungsministerium am Donnerstag mitteilte, fuhren die Schiffe am Mittwoch los, um vor dem Hintergrund der sich weiter verschlechternden Sicherheitslage „Leben und Eigentum von Chinesen im Sudan zu schützen“. Wie viele Marineschiffe an dem Einsatz beteiligt sind, sagte der Ministeriumssprecher Tan Kefei nicht.

China hatte am Montag eine erste Evakuierungsaktion bekanntgegeben. Wie der Leiter der Konsularabteilung im Außenministerium, Wu Xi, am Mittwochabend im Staatssender CCTV sagte, wurden dabei bereits mehr als 1100 chinesische Staatsangehörige, darunter auch Einwohner Hongkongs, außer Landes gebracht. China ist nach eigenen Angaben der wichtigste Handelspartner Sudans. Mitte 2022 waren demnach mehr als 130 Unternehmen in dem Land aktiv.



Die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, hatte am Mittwoch angekündigt, bis Donnerstag rund 800 Chinesen auf dem Seeweg aus dem Sudan zu evakuieren. Mehr als 300 weitere Menschen seien auf dem Landweg in benachbarte Länder ausgereist.

Im Sudan kämpfen seit knapp zwei Wochen Armeeeinheiten unter dem Kommando von Militärmachthaber Abdel Fattah al-Burhan gegen die von seinem Stellvertreter Mohamed Hamdan Daglo angeführte paramilitärische RSF-Miliz. Dabei wurden nach UN-Angaben bereits mindestens 512 Menschen getötet. Am Dienstag trat eine unter Vermittlung der USA ausgehandelte 72-stündige Feuerpause in Kraft, die nach Einschätzung der UNO aber nicht vollständig eingehalten wurde.



Angesichts der eskalierenden Gewalt hatten sich seit dem Wochenende zahlreiche Länder um Evakuierungsaktionen für ihre Staatsangehörigen bemüht. Die Bundeswehr schloss in der Nacht zu Mittwoch ihre Sonntag begonnene Evakuierung ab. Sie brachte nach eigenen Angaben mehr als 700 Menschen auf dem Luftweg in Sicherheit. mid/ma